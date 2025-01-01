Semplificazione della conformità dei dati

Con la crescita esponenziale dei dati e l’accelerazione della modernizzazione digitale, le organizzazioni hanno difficoltà a mantenere la conformità normativa. Ma i leader della conformità possono semplificare il processo con un unico piano di controllo e controlli di sicurezza componibili. Richiedi una consulenza per sapere come iniziare.

Questo rapporto dell'EMA esamina il panorama della conformità dei dati e offre raccomandazioni pratiche per mantenerla.

The state of data security and regulatory compliance
Questa infografica offre una strategia semplificata per risolvere le attuali problematiche relative alla conformità dei dati.

[Solo in inglese] Rispondi ai requisiti in evoluzione con una piattaforma componibile che aiuta le aziende a semplificare la conformità grazie a controlli di sicurezza estensibili.

Scopri come le aziende leader semplificano la conformità con Cloudflare

PhonePe protegge oltre 33 milioni di commercianti e fornisce un'esperienza cliente fluida e a bassa latenza a oltre 400 milioni di utenti registrati grazie a Cloudflare.

Flo, l'app leader per la salute delle donne, utilizza Cloudflare per proteggere i dati dei clienti.

[Solo in inglese] Temple e Webster ha implementato Cloudflare per sostituire le soluzioni legacy di prestazioni e sicurezza, proteggere l'accesso dei dipendenti e accelerare la conformità normativa.

  • Riduzione del 65% della probabilità di violazione dei dati
  • Riduzione del 24% sui premi annuali delle assicurazioni informatiche
  • Riduzione del 59% del tempo impiegato nella gestione di sistemi/processi

