Registrati

Crea applicazioni scalabili e moderne con Cloudflare

La connettività cloud di Cloudflare accelera lo sviluppo e semplifica le attività che richiedono tempo

Scopri come i servizi per sviluppatori di Cloudflare possono aiutarti ad accelerare l'innovazione, dare alle tue applicazioni una scala globale, semplificare l'archiviazione delle risorse, ottimizzare la personalizzazione e i test A/B e soddisfare altre esigenze di sviluppo critiche.

CASI D'USO
Archivia e scarica rapidamente le risorse digitali

Consenti il download rapido e conveniente di risorse digitali

  • Cloudflare R2 Storage

  • Cloudflare Workers KV

Ulteriori informazioni
Estendi le applicazioni statiche

Potenzia le tue applicazioni statiche con immagini, video e funzioni dinamiche

  • Pagine Cloudflare

  • Cloudflare Stream

Ulteriori informazioni
Cloudflare pages orange
Crea applicazioni collaborative

Crea progetti Web personalizzati e collaborativi

  • Oggetti durevoli di Cloudflare

  • Cloudflare D1 Database

Ulteriori informazioni
Aggiungi funzioni di personalizzazione o localizzazione

Accedi ai dati di geolocalizzazione per personalizzare o localizzare i contenuti

  • Cloudflare Workers

  • Cloudflare Workers KV

Ulteriori informazioni
Esegui test A/B con un numero minimo di operazioni

Migliora le prestazioni dei test A/B con il minimo lavoro necessario

  • Cloudflare Workers

  • Distribuzioni di Cloudflare Workers

Ulteriori informazioni
Monitora l'attività del flusso di lavoro, le prestazioni Web e le distribuzioni

Risolvi le attività di monitoraggio con la visibilità del dashboard

  • Workers Analytics Engine

  • Distribuzioni di Cloudflare Workers

Ulteriori informazioni
Perché Cloudflare?

Il moderno core digitale per la migrazione o la creazione di nuove applicazioni

Solution hub - Why Cloudflare
La connettività cloud di Cloudflare è un ambiente di calcolo, archiviazione e applicazione sicuro e distribuito che ti aiuta a riprendere il controllo di infrastrutture complesse e costi in aumento e a innovare più rapidamente. Essa offre:
  • Esperienze rapide e sicure per i clienti: i servizi di sicurezza e prestazioni vengono eseguiti in ogni server in ogni luogo in cui risiede il tuo codice, mentre l'ispezione a passaggio singolo e l'elaborazione delle richieste riducono i ritardi
  • Scala automatica, quasi infinita: le applicazioni e il codice vengono distribuiti automaticamente con una configurazione minima o nulla e sfruttano la nostra capacità di rete da 405 Tbps Tbps (in continua crescita).
  • Adozione semplificata dell'intelligenza artificiale: la nostra connettività cloud è ottimizzata per l'addestramento, l'inferenza, la sicurezza e l'ottimizzazione dell'intelligenza artificiale e offre spazio di archiviazione senza costi in uscita
  • Sviluppo più rapido: una linea continua dalla scrittura del codice alla distribuzione in produzione, accelerando lo sviluppo di funzionalità e applicazioni e automatizzando le ottimizzazioni e le configurazioni principali.
Solution hub - Why Cloudflare
ProPublica utilizza i servizi per sviluppatori Cloudflare per potenziare le prestazioni Web

L'editore di notizie ProPublica ha dovuto affrontare problemi di disponibilità durante i picchi di traffico, dovuti alla fornitura di grandi quantità di contenuti dinamici.

L’azienda ha adottato Workers, il servizio di Cloudflare per il codice serverless. Ciò ha consentito loro di creare un servizio di memorizzazione nella cache personalizzato che ha ridotto il time to first byte del 50%.

I nostri lettori dipendono da noi e Workers è stata la piattaforma solida e affidabile di cui avevamo bisogno per loro".

Contatta un rappresentante per le aziende di Cloudflare

Contattaci

Introduzione

Soluzioni

Supporto

Conformità

Interesse pubblico

Azienda

© 2025 Cloudflare, Inc.Informativa sulla privacyCondizioni per l’utilizzoReport Problemi di sicurezzaAttendibilità e sicurezzaMarchio registrato