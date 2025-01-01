L'editore di notizie ProPublica ha dovuto affrontare problemi di disponibilità durante i picchi di traffico, dovuti alla fornitura di grandi quantità di contenuti dinamici.

L’azienda ha adottato Workers, il servizio di Cloudflare per il codice serverless. Ciò ha consentito loro di creare un servizio di memorizzazione nella cache personalizzato che ha ridotto il time to first byte del 50%.