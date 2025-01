Bitfinex assicura la massima velocità possibile alla sua piattaforma di trading ad alta frequenza grazie al bilanciamento del carico di Cloudflare.

Bitfinex è la piattaforma di trading in bitcoin più grande e avanzata al mondo. Bitfinex offre un set di funzionalità di trading complete per le principali criptovalute, come Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero, Zcash e molte altre, e ogni mese transitano sulla sua piattaforma transazioni per centinaia di milioni di dollari (quasi 735 milioni in 30 giorni fino al 1 marzo 2017).

La sfida di Bitfinex: prestazioni elevate e sicurezza avanzata

Come piattaforma di trading finanziario ad alta frequenza, Bitfinex ha due priorità: velocità e sicurezza. La velocità è cruciale per gli utenti Bitfinex, in quanto hanno bisogno di avere le quotazioni delle criptovalute più aggiornate per poterle scambiare velocemente durante il giorno. Per fare in modo che gli utenti ottengano queste informazioni, Bitfinex si concentra nel fornire l'interfaccia utente più rapida possibile. Per fare ciò, Bitfinex ha creato una serie di server front-end distribuiti, che fungono da primo punto di contatto dell'utente con la piattaforma. Tuttavia, questa soluzione presentava un'altra sfida a Bitfinex: i server frontend venivano occasionalmente congestionati da picchi di traffico e, di conseguenza, gli utenti potevano imbattersi in prestazioni lente e insoddisfacenti. Bitfinex aveva quindi bisogno di un modo per distribuire uniformemente il traffico tra i server per evitare sovraccarichi e garantire agli utenti la massima velocità.

La sicurezza è un obiettivo costante che qualsiasi istituto finanziario deve saper garantire. Per una piattaforma Web come Bitfinex, una violazione della sicurezza potrebbe comportare tempi di inattività del servizio, il che è particolarmente problematico per una piattaforma ad alta frequenza. "Bitfinex è una piattaforma di trading ad alta frequenza e disponibilità", ha spiegato Adam Chamely, sviluppatore di Bitfinex. "Se i clienti non riescono ad accedere alla nostra piattaforma, non possono fare trading. Se non possono fare trading sulla nostra piattaforma, andranno altrove; li perdiamo come clienti e perdiamo il loro volume di trading, il che ci mette in una posizione di svantaggio e significa che ci esponiamo a perdite anche maggiori." Bitfinex aveva in precedenza contrattato un altro provider di sicurezza, ma la sua struttura tariffaria in continua evoluzione aveva provocato sconcerto.

La soluzione di Bitnex: un bilanciamento del carico sicuro basato su cloud

"Conoscevo Cloudflare da un pezzo e altri membri del team avevano utilizzato il servizio, quindi abbiamo deciso di vedere se potevano aiutarci con la nostra sfida", ha detto Chamely. "Avevamo valutato di implementare una nostra soluzione, ma in definitiva la soluzione di Cloudflare era più interessante: una piattaforma già operativa che funzionasse e ci permettesse di concentrarci sullo sviluppo delle nostre offerte invece di reinventare la ruota".

Bitfinex ora utilizza il bilanciamento del carico di Cloudflare per distribuire in modo intelligente il traffico tra i suoi server front-end. Chamely ha osservato: "Utilizziamo il bilanciamento del carico di Cloudflare per suddividere il traffico tra i nostri server front-end e aumentare così la capacità di rete, garantendo che i server siano operativi. Apprezziamo anche che il failover instradi senza intoppi il traffico su un server operativo nel caso in cui il server vada offline. Entrambi garantiscono l'elevata disponibilità e l'operatività di cui abbiamo bisogno per la nostra piattaforma."

Bitfinex ora beneficia inoltre della protezione della suite avanzata delle funzioni di sicurezza di Cloudflare. Con i dati sulla reputazione IP provenienti da milioni di proprietà Internet sulla sua rete, il WAF (Web Application Firewall) di Cloudflare blocca le richieste dannose dal toccare i server di Bitfinex. Inoltre, l'ineguagliabile protezione DDoS di Cloudflare garantisce che la piattaforma di Bitfinex venga protetta anche dai maggiori attacchi DDoS su Internet. Questa protezione garantisce tranquillità a Bitfinex, e assicura ai suoi clienti di non doversi preoccupare che la piattaforma non sia disponibile o che venga compromessa.