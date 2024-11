Cloudflare fait des jeux à chargement rapide une victoire facile pour Poki

Poki est une plateforme renommée de jeux web qui propose des jeux en ligne gratuits à plus de 30 millions d'utilisateurs du monde entier chaque mois. De cette manière, Poki aide également les développeurs à mettre leurs jeux sur le marché et à les monétiser grâce à la publicité en ligne. La plateforme optimise la découverte des jeux en donnant aux joueurs des recommandations personnalisées en fonction des jeux qu'ils aiment déjà.

Poki met tout en œuvre pour que tous les jeux de sa plateforme soient instantanément accessibles sur le web. Les performances de téléchargement sont un facteur essentiel pour inciter les utilisateurs à revenir pour rejouer. Casper van Wezel, chef de la technologie chez Poki, explique : « Nous avons constaté que les temps de chargement sont directement liés au nombre de parties réussies. Les jeux à chargement rapide entraînent un plus grand nombre de parties, ce qui rend les utilisateurs plus heureux et permet d'obtenir de meilleurs résultats financiers. »

Le défi

Rapprocher le plus possible les jeux des utilisateurs est un élément essentiel de la stratégie de Poki. Avec 1,1 million d'heures de jeu par jour et des utilisateurs jouant dans de nombreuses langues maternelles dont l'allemand, le chinois et le turc, Poki doit satisfaire un public réparti dans le monde entier et un trafic élevé. Il est essentiel de retirer une partie de la charge de travail de ses serveurs d'origine, ainsi que d'optimiser le transfert des images et des données dynamiques des jeux.

Cependant, avec son ancien fournisseur CDN, Poki rencontrait des problèmes non résolus dans les communications périphériques avec les utilisateurs. Déterminé à donner aux utilisateurs et aux développeurs les meilleures performances possibles, Poki a passé en revue une série de fournisseurs de services CDN pour trouver la bonne solution.

La solution Cloudflare

Poki a commencé à utiliser le service CDN de Cloudflare pour ses fichiers d'images et de jeux. Elle est ensuite aussi entièrement passée à Cloudflare pour son redimensionnement d'images à la volée et son service HTML. Avec Cloudflare Image Resizing, Poki diffuse des images redimensionnées qui sont optimisées pour l'appareil de chaque visiteur, en gardant des images aussi épurées que possible sans compromettre l'expérience de l'utilisateur.

Le contenu de jeu dynamique qui ne peut pas être mis en cache est diffusé par la solution Argo Smart Routing de Cloudflare. Casper van Wezel le reconnaît : « Nos données montrent que le produit Argo Smart Routing de Cloudflare surpasse les produits concurrents. » Le réseau mondial de Cloudflare permet à Argo de détecter en temps réel les surcharges et de router le trafic web sur les chemins réseau les plus rapides et les plus fiables, ce qui aide Poki à optimiser les performances pour les utilisateurs du monde entier.

Gagnant-gagnant pour Poki et ses joueurs

Poki connaît désormais une vitesse de téléchargement nettement supérieure grâce à l'infrastructure et aux fonctionnalités fiables et performantes de Cloudflare. Comme l'explique Casper van Wezel : « En plus d'améliorer notre infrastructure existante aux États-Unis, nos utilisateurs d'Amérique du Sud, en particulier, bénéficient d'une vitesse considérablement supérieure, car ils ne sont plus desservis par l'emplacement en périphérie le moins cher, mais par le plus rapide. »

Poki optimise ainsi les performances de son site web, ce qui est d'une importance vitale pour l'expérience utilisateur et pour maintenir l'engagement et l'activité des joueurs.