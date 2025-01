Ansarada est une plateforme d'informations intelligentes qui permet aux entreprises et aux conseillers d'éliminer les risques, d'améliorer les performances et de se développer en toute confiance. Ansarada aide les entreprises à exécuter plus de 25 000 transactions stratégiques depuis 2005. Elle exploite ces données et cette expérience pour permettre aux entreprises d'identifier des moyens d'améliorer leur excellence opérationnelle et de se préparer à leurs transactions commerciales les plus importantes. La plateforme apporte aux entreprises la confiance nécessaire pour ces grands moments que sont, entre autres, les levées de fonds, les introductions en bourse et les accords de fusions-acquisitions. Tenant son rang de leader, Ansarada cherche constamment à faciliter la vie de ses clients, ce qui a conduit au développement d'outils d'IA et de machine learning (apprentissage automatique) qui automatisent les tâches, identifient les opportunités et suppriment les risques inutiles.

« Ansarada prépare les entreprises aux futures échéances. Nous aidons nos clients, qui ont toujours une activité débordante, à obtenir des informations sur les événements qu'ils veulent et à les exécuter (levées de fonds, introductions en bourse, etc.) », explique Steven Rogers, responsable en chef systèmes et sécurité chez Ansarada.

Rogers poursuit : « Nous avons entendu parler de Cloudflare pour la première fois lorsqu'il s'agissait encore d'un groupe de jeunes diplômés qui cherchaient à améliorer Internet, et nous avons continué à suivre l'entreprise dans son développement jusqu'à ce qu'elle devienne la grande citoyenne d'Internet qu'elle est aujourd'hui. Compte tenu de la nature de nos activités, nos principales préoccupations sont les suivantes :

Utilisation du pare-feu d'applications web (web application firewall) de Cloudflare pour la protection préventive contre les activités malveillantes sur la plateforme SaaS d'Ansarada. Ansarada exploite également le vaste réseau de datacenters de Cloudflare dans 330 villes, ainsi que son accélération WAN pour améliorer les performances de tous les clients dans le monde.

“Performance is a critical piece of functionality in today’s internet driven world; high availability is also critical due to the nature of work our customers are in and the way they use our platforms. Reputation for keeping our systems secure and available are paramount to our success and provide a huge amount of confidence in the market meaning return and repeat business. We are a fast paced and agile ‘modern’ company and we partner with like-minded companies so we can continue to innovate and move fast with the help of our partners always doing the same,” Rogers says.

"Cloudflare helps us massively with automation — API first is huge for us and we see Cloudflare working hard to provide automation tools and modules such as the recently launched Terraform module for example. This means we can tie Cloudflare configuration into our product teams who own entire end-to-end functionality of a service. Earlier this would have just been the code and the infrastructure but now we can tie in the alerting, monitoring, and security as well," Rogers continues.

“Cloudflare is an easy-to-use and excellent value service that brings huge security and performance benefits to our platform.”