Cloudflare aide AfterShip à améliorer les performances de son site web et offre une protection essentielle à ses clients

AfterShip permet aux entreprises de se développer et d'offrir à leurs clients la meilleure expérience d'achat qui soit. Fondée en 2012, la société mère d'AfterShip est un fournisseur de logiciels B2B de premier plan, avec une équipe mondiale de collaborateurs présents en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Inde. Son produit phare, AfterShip, est le premier outil de gestion de l'expérience après l'achat dédié aux revendeurs, grandes entreprises et PME. Il fournit des notifications de suivi des expéditions en direct et précises, aidant ainsi les marques à maîtriser l'expérience client après l'achat. AfterShip propose également une suite de produits avant et après l'achat dédiés aux revendeurs d'e-commerce, ainsi que des applications grand public. Plus de 10 000 revendeurs utilisent AfterShip, notamment d'éminentes marketplaces et des marques emblématiques, et la société sert plus de 100 000 clients dans le monde entier.

Défi : améliorer la rapidité d'accès au site web pour les clients, tout en protégeant la confidentialité des données

En tant qu'acteur essentiel du marché de l'e-commerce, AfterShip souhaitait s'assurer que sa plateforme fonctionne de manière rapide et fiable pour ses clients, où qu'ils soient dans le monde. L'entreprise souhaitait également garantir la sécurité des données de ses clients à tout moment.

Au fur et à mesure que la société se développait, AfterShip a commencé à subir des attaques DDoS malveillantes, et sa solution précédente la rendait vulnérable.

La solution de protection anti-DDoS de Cloudflare défend la société contre les attaques de grande ampleur, garantissant concrètement la sécurité des données des clients

AfterShip devait assurer la sécurité des données de ses utilisateurs sans impacter les performances de ses sites web. Après avoir étudié différentes solutions disponibles dans le commerce, AfterShip a opté pour Cloudflare, en raison de sa solide réputation.

Teddy Chan, directeur général d'AfterShip, déclare : « Heureusement, nous avons commencé très tôt à utiliser les produits Cloudflare. La puissante solution de protection contre les attaques DDoS de Cloudflare nous a permis de bloquer avec succès plus de 90 % des attaques. »

Cloudflare a également répondu aux besoins d'AfterShip en matière de performances, permettant à la société de maintenir un site web à la fois sécurisé et performant, même dans des conditions de trafic web intense. Après qu'AfterShip a commencé à utiliser le réseau mondial de Cloudflare, les temps de chargement des pages se sont immédiatement améliorés de 29 %. AfterShip est désormais en mesure d'offrir une meilleure expérience aux utilisateurs finaux grâce à l'assistance qu'elle reçoit de Cloudflare, permettant ainsi à la société de conserver sa place de leader sur le marché.

Cloudflare SSL for SaaS réduit la charge de travail et simplifie la gestion des domaines.

AfterShip est un modèle B2B2C ; l'entreprise sert directement les entreprises clientes, mais interagit également avec les consommateurs finaux. En particulier, la fonction Branded Tracking Page d'AfterShip est créée pour permettre aux utilisateurs finaux de consulter les informations de suivi de leur colis. Avant Cloudflare, AfterShip avait des difficultés à gérer les certificats SSL de ses clients. Après avoir déployé Cloudflare SSL for SaaS, AfterShip a pu simplifier le processus de gestion des certificats SSL pour les domaines personnalisés, ce qui l'a aidée à fournir des services plus fortement sécurisés aux utilisateurs. La société est désormais en mesure de gérer beaucoup plus efficacement ces certificats, ce qui permet à son personnel de se concentrer sur d'autres projets essentiels.

Cloudflare offre aux clients d'AfterShip une expérience sans tracas

AfterShip est cliente de Cloudflare, qu'elle considère comme un partenaire proche, depuis 7 ans ; la société se réjouit d'entretenir une relation durable avec Cloudflare. Depuis que la société est cliente, elle a intégré et commencé à utiliser d'autres produits Cloudflare, tels que le pare-feu WAF et Workers. Avec Cloudflare, AfterShip est convaincue de pouvoir non seulement répondre aux besoins des clients, mais également dépasser leurs attentes.