La version 2.0 de la directive européenne sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information (NIS2) contraindra de nombreuses entreprises à renforcer leurs stratégies de cybersécurité. L'adoption d'une plateforme de sécurité et de connectivité réseau unifiée peut aider votre équipe à réduire les risques et à se mettre en conformité avec les nouvelles exigences, sans entraîner davantage de coûts ou de la complexité.
Travaillez avec Cloudflare pour développer votre plan de conformité à la directive NIS2.
Ce webinaire examine les principaux changements prévus par la directive NIS2 et aborde les mesures de gestion du risque requises pour vous aider à répondre aux exigences de la directive.
Ce livre blanc décrit la transition entre la conformité aux directives NIS1 et NIS2 et explique comment un cloud de connectivité tel que Cloudflare vous aide à préserver votre conformité.
Cet ebook décrit plusieurs problématiques liées à la conformité résultant des stratégies de sécurité existantes et explique de quelle manière le cloud de connectivité peut vous aider à les résoudre.
