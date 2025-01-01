Construisez votre stratégie de conformité NIS2 Découvrez les moyens de rationaliser le processus de conformité aux normes de cybersécurité de l'UE

La version 2.0 de la directive européenne sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information (NIS2) contraindra de nombreuses entreprises à renforcer leurs stratégies de cybersécurité. L'adoption d'une plateforme de sécurité et de connectivité réseau unifiée peut aider votre équipe à réduire les risques et à se mettre en conformité avec les nouvelles exigences, sans entraîner davantage de coûts ou de la complexité.

