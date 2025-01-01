Portal de programas de impacto social de Cloudflare

Conoce los recursos a los que puedes acceder como participante de los programas de impacto social de Cloudflare, configura tus opciones de rendimiento y seguridad, y aprende a poner en marcha nuestros productos.

Acerca de Project Galileo

A través de Project Galileo, un programa de Cloudflare Impact, proporcionamos servicios de seguridad gratuitos a organizaciones que luchan en favor de las artes, los derechos humanos, el periodismo y la democracia.

  • Estos servicios Business gratuitos incluyen: mitigación de DDoS, DNS, firewall de aplicaciones web y almacenamiento en caché.
  • Cloudflare puede ofrecer otros productos on demand como Workers, acceso Zero Trust para aplicaciones y Gateway. Si te interesa, ponte en contacto con tu representante de Cloudflare.
  • Para recomendar Project Galileo a un sitio de interés público vulnerable, pídeles que presenten una solicitud.

Acerca de Proyecto Athenian

Hemos creado Proyecto Athenian para garantizar que los electores puedan acceder a la información electoral y de registro de votantes.

  • Da un vistazo al video de presentación de Proyecto Athenian y descarga el resumen de servicios.
  • Ofrecemos servicios Enterprise a los sitios web electorales estatales y locales de forma gratuita, entre los que se incluyen: mitigación de DDoS, DNS, firewall de aplicaciones web, almacenamiento en caché y soporte ininterrumpido por correo electrónico y teléfono.
  • Presenta Proyecto Athenian un gobierno estatal o local a través de nuestro sitio web.
Acerca de Cloudflare for Campaigns

Cloudflare for Campaigns es un conjunto de productos centrados en las necesidades de las campañas políticas y los partidos estatales.

  • Los candidatos a las elecciones federales calificados que reúnan los requisitos necesarios podrán recibir un paquete de productos gratuito, proporcionado por Cloudflare en colaboración con la organización sin fines de lucro Defending Digital Campaigns.
  • Los participantes reciben un servicio Business, que incluye nuestras soluciones de firewall de aplicaciones web, Rate Limiting, Load Balancing, soporte Enterprise "I'm Under Attack", gestión de bots y activación de cuentas multiusuario.
  • Para garantizar la seguridad de los equipos internos de las campañas, ofrecemos productos Zero Trust como Cloudflare Access y Gateway.

Si deseas más información y solicitar el proyecto, visita nuestra página web.

Tutoriales en video

