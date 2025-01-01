Portal de programas de impacto social de Cloudflare

Cloudflare for Campaigns es un conjunto de productos centrados en las necesidades de las campañas políticas y los partidos estatales.

Los candidatos a las elecciones federales calificados que reúnan los requisitos necesarios podrán recibir un paquete de productos gratuito, proporcionado por Cloudflare en colaboración con la organización sin fines de lucro Defending Digital Campaigns.

Los participantes reciben un servicio Business, que incluye nuestras soluciones de firewall de aplicaciones web, Rate Limiting, Load Balancing, soporte Enterprise "I'm Under Attack", gestión de bots y activación de cuentas multiusuario.

Para garantizar la seguridad de los equipos internos de las campañas, ofrecemos productos Zero Trust como Cloudflare Access y Gateway.

Si deseas más información y solicitar el proyecto, visita nuestra página web.