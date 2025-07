Los servicios de seguridad tradicionales no se crearon pensando en la protección de las API. Los ataques a las API, desde la exfiltración de datos a las vulnerabilidades de autorización y autenticación, dependen a menudo de un conocimiento minucioso y contextual de las funciones y posibles vulnerabilidades de una API concreta. Aunque se han ampliado las funciones de los conjuntos de herramientas existentes (incluidos los firewalls de aplicaciones web, la gestión de bots, la mitigación de DDoS, etc.) para proteger las API de los ataques comunes, no se diseñaron para la naturaleza especializada de las amenazas a las API, ni ofrecen el tipo de controles granulares necesarios para documentar, analizar y defender las API a escala.