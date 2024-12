Realización de pruebas funcionales y no funcionales: además de introducir vulnerabilidades, el código generado por IA puede ser de menor calidad o incluso no funcional. La realización de pruebas unitarias para los requisitos funcionales y no funcionales puede ayudar a garantizar que el código sea tanto funcional como eficaz. El cumplimiento de las guías de estilo y las prácticas recomendadas de programación también pueden ayudar a identificar y evitar el código problemático.