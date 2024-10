Simplifica tu pila tecnológica



La transformación digital en la Sociedad Irlandesa contra el Cáncer consiste en garantizar que seamos más eficaces en nuestra misión, pero también en comprender el impacto cultural como una organización de alto nivel en la que muchas personas tienen conjuntos de capacidades que no están directamente alineadas con la tecnología. Somos conscientes del factor humano, ya que utilizamos la tecnología para que nuestro equipo y nuestra organización sean más eficientes.



La simplificación de tu pila tecnológica es un paso fundamental. Las organizaciones sin ánimo de lucro suelen tener una gran pila tecnológica que gestionar, y los elementos de Shadow IT son algo habitual. Los productos suelen ser donaciones o su adquisición es a un coste muy bajo. Sin embargo, ya sea "gratis" o "casi gratis", siempre hay un coste (y tiempo) asociado a garantizar que la tecnología sea segura y que pueda integrarse con el resto de la pila tecnológica. (No me malinterpretes, estamos agradecidos por nuestros socios tecnológicos y los descuentos para organizaciones sin ánimo de lucro).

Sin embargo, las nuevas soluciones no deberían suponer una curva de aprendizaje pronunciada para nuestros empleados, voluntarios y personal de enfermería especializado en cáncer. Además, el acceso seguro a los datos tampoco debería afectar negativamente a su productividad.