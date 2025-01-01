Con el crecimiento exponencial de los datos y la aceleración de la modernización digital, las organizaciones tienen dificultades para garantizar el cumplimiento normativo. Sin embargo, los responsables del cumplimiento pueden simplificar el proceso con un solo plano de control y controles de seguridad modulares. Solicita una consulta para saber cómo empezar.
Este informe de EMA analiza el panorama de la conformidad de datos y ofrece recomendaciones prácticas para garantizar la conformidad.
Esta infografía presenta una estrategia simplificada para resolver los desafíos actuales de la conformidad normativa de los datos.
[En inglés] Aborda los requisitos en constante cambio con una plataforma componible que ayuda a las empresas a simplificar la conformidad de los datos con controles de seguridad ampliables.
PhonePe protege a +33 M de comercios y ofrece experiencias del usuario eficaces y de baja latencia a +400 M de usuarios registrados, con Cloudflare.
[Solo en inglés] Flo, la aplicación líder en salud femenina, utiliza las soluciones de Cloudflare para ayudar a proteger los datos de los clientes.
[Solo en inglés] Cloudflare ayuda a Temple & Webster a sustituir las soluciones de rendimiento y seguridad heredadas, protege el acceso de los usuarios y agiliza la conformidad normativa.