Simplificación de la conformidad de los datos

Reduce hasta un 50 % el riesgo relacionado con el cumplimiento y el coste total de propiedad
Plan de la conectividad cloud - Antes

Con el crecimiento exponencial de los datos y la aceleración de la modernización digital, las organizaciones tienen dificultades para garantizar el cumplimiento normativo. Sin embargo, los responsables del cumplimiento pueden simplificar el proceso con un solo plano de control y controles de seguridad modulares. Solicita una consulta para saber cómo empezar.

Recursos

Documento técnico

Este informe de EMA analiza el panorama de la conformidad de datos y ofrece recomendaciones prácticas para garantizar la conformidad.

The state of data security and regulatory compliance
Infografía

Esta infografía presenta una estrategia simplificada para resolver los desafíos actuales de la conformidad normativa de los datos.

Resumen de la solución

[En inglés] Aborda los requisitos en constante cambio con una plataforma componible que ayuda a las empresas a simplificar la conformidad de los datos con controles de seguridad ampliables.

Descubre cómo las empresas líderes simplifican la conformidad con Cloudflare

PhonePe protege a +33 M de comercios y ofrece experiencias del usuario eficaces y de baja latencia a +400 M de usuarios registrados, con Cloudflare.

[Solo en inglés] Flo, la aplicación líder en salud femenina, utiliza las soluciones de Cloudflare para ayudar a proteger los datos de los clientes.

[Solo en inglés] Cloudflare ayuda a Temple & Webster a sustituir las soluciones de rendimiento y seguridad heredadas, protege el acceso de los usuarios y agiliza la conformidad normativa.

Solicita una consulta para lograr:

  • Una reducción del 65 % de la probabilidad de fugas de datos
  • Una reducción del 24 % de las primas anuales de seguros cibernéticos
  • Una reducción del 59 % del tiempo dedicado a la gestión de sistemas/procesos

Te ayudamos

