Cloudflare para medios y entretenimiento

Millones de dólares gastados en el diseño de una marca de medios pueden ser desperdiciados si tus propiedades web no están disponibles y tus clientes no pueden encontrarlas. La velocidad de red no importa si tus servidores han caído o si tu proveedor de DNS está sufriendo una interrupción. Cloudflare garantiza el 100 % de tiempo de funcionamiento y disponibilidad de tus propiedades digitales.