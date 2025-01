Bitfinex garantiza que su plataforma de operaciones de alta frecuencia sea lo más rápida posible con el equilibrio de carga de Cloudflare.

Bitfinex es la plataforma de comercio de bitcóin más grande y avanzada del mundo. Su completa plataforma de operaciones spot para las principales criptomonedas como bitcóin, ethereum, litecóin, monero y zcash, entre otras, gestiona un volumen de cientos de millones de transacciones cada mes (un volumen de prácticamente 735 millones de transacciones en 30 días hasta el 1 de marzo de 2017).

Reto de Bitfinex: alto rendimiento combinado con una sólida seguridad

Como plataforma de trading financiero de alta frecuencia, Bitfinex tiene dos prioridades clave: la velocidad y la seguridad. La velocidad es crucial para los usuarios de Bitfinex porque necesitan tener los últimos precios de las criptomonedas disponibles para comerciar rápidamente durante el día. Para garantizar que los usuarios obtengan esta información, Bitfinex se centra en proporcionar la interfaz de usuario más rápida posible. Para ello, Bitfinex ha configurado una serie de servidores front-end distribuidos, que actúan como primer punto de contacto del usuario con su plataforma. Sin embargo, esta solución llevó a Bitfinex a un desafío diferente: estos servidores front-end ocasionalmente se saturaban por picos de tráfico y, como consecuencia, los usuarios experimentaban un funcionamiento lento y degradado. Por ello, Bitfinex necesitaba una forma de distribuir el tráfico uniformemente en estos servidores para evitar la sobrecarga y asegurarse de que los usuarios contaran con de la velocidad más rápida posible.

La seguridad debe ser garantizada por las instituciones financieras en todo momento. Para una plataforma basada en la web como Bitfinex, una vulneración de la seguridad podría significar tiempo de inactividad del servicio, algo especialmente problemático en una plataforma de alta frecuencia. "Bitfinex es una plataforma de trading de alta disponibilidad y frecuencia", explicó Adam Chamely, desarrollador de Bitfinex. "Si los clientes no pueden acceder a nuestra plataforma, no pueden operar. Si no pueden operar en nuestra plataforma, irán a otro lugar; los perdemos como clientes y perdemos su volumen de operaciones, lo que empeora nuestra posición y podría llevarnos a perder aún más". Bitfinex había contratado a un proveedor de seguridad anteriormente, pero empezaba a frustrarse con los cambios constantes en la estructura de precios.

Solución de Bitfinex: Equilibrio de carga seguro en la nube

"Conocía Cloudflare desde hacía tiempo y otros miembros del equipo habían usado el servicio, así que decidimos ver si podían ayudarnos a resolver nuestros desafíos", dijo Chamely. "Consideramos implementar nuestra propia solución, pero finalmente la solución de Cloudflare era más atractiva: una plataforma existente que funcionaba y nos permitía centrarnos en desarrollar nuestras propias ofertas en lugar de reinventar la rueda".

Bitfinex ahora utiliza el equilibrio de carga de Cloudflare para distribuir el tráfico de forma inteligente a través de sus servidores front-end. Chamely señaló: "Utilizamos el equilibrio de carga de Cloudflare para dividir el tráfico entre nuestros servidores front-end, para aumentar la capacidad de nuestra red y asegurar que estos servidores estén en buen estado. También valoramos que el Failover enrute el tráfico fácilmente a un servidor en buen estado si un servidor se desconecta. Ambas cosas garantizan la alta disponibilidad y el tiempo de funcionamiento que necesitamos en nuestra plataforma".

Bitfinex cuenta ahora con la seguridad que ofrece el avanzado conjunto de funciones de seguridad de Cloudflare. El WAF de Cloudflare, con datos de reputación de IP de millones de propiedades de Internet en su red, bloquea las solicitudes malintencionadas para que no lleguen a los servidores de Bitfinex. Además, la protección de alto nivel DDoS de Cloudflare garantiza la protección de la plataforma de Bitfinex incluso de los mayores ataques DDoS en Internet. Esta protección da tranquilidad a Bitfinex y garantiza que sus clientes no tengan que preocuparse de interrupciones o vulnerabilidades en la plataforma.