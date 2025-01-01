Crea tu estrategia de conformidad con la directiva NIS2 Descubre cómo agilizar la conformidad de la normativa de la UE en materia de ciberseguridad

La versión 2.0 de la directiva de la UE sobre la seguridad de las redes y los sistemas de información (NIS2) obligará a muchas organizaciones a reforzar sus estrategias de ciberseguridad. La implementación de una plataforma unificada de redes y seguridad puede ayudar a tu equipo a reducir los riesgos y cumplir con los nuevos requisitos, sin añadir costes ni complejidad.

Trabaja con Cloudflare para desarrollar tu plan de conformidad con la directiva NIS2.