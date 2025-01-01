La versión 2.0 de la directiva de la UE sobre la seguridad de las redes y los sistemas de información (NIS2) obligará a muchas organizaciones a reforzar sus estrategias de ciberseguridad. La implementación de una plataforma unificada de redes y seguridad puede ayudar a tu equipo a reducir los riesgos y cumplir con los nuevos requisitos, sin añadir costes ni complejidad.
Trabaja con Cloudflare para desarrollar tu plan de conformidad con la directiva NIS2.
Este seminario web analiza los cambios más importantes de la directiva NIS2 y aborda las medidas para la gestión de riesgos necesarias para ayudar a cumplir con los requisitos de la legislación NIS2.
Este documento técnico describe la transición de la conformidad NIS1 a NIS2 y cómo una conectividad cloud como Cloudflare puede ayudarte a garantizar la conformidad.
Este libro electrónico describe varios desafíos relacionados con el cumplimiento de los enfoques de seguridad existentes y cómo una conectividad cloud puede ayudarte a superarlos.
PhonePe protege a +33 M de comercios y ofrece experiencias del usuario eficaces y de baja latencia a +400 M de usuarios registrados, con Cloudflare.
[Solo en inglés] Cloudflare ayuda a Temple & Webster a sustituir las soluciones de rendimiento y seguridad heredadas, protege el acceso de los usuarios y agiliza la conformidad normativa.
[Solo en inglés] Porsche Informatik confía en Cloudflare para gestionar el tráfico de su marca y su red de concesionarios, proteger sus sitios y automatizar las tareas de migración a la nube.