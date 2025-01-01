Los sitios web electorales desempeñan un papel importante en unas elecciones democráticas.

Proporcionan información esencial antes, durante y después de las elecciones. Los sitios web electorales también pueden ser objetivo de ataques o afrontar diversas vulnerabilidades debido a picos de tráfico.

Estas son algunas de las formas en que las vulnerabilidades pueden impedir que unas elecciones democráticas transcurran sin problemas:

Antes de las elecciones

Las vulnerabilidades de seguridad y rendimiento pueden llevar a que estos sitios dejen de estar disponibles o a que difundan información falsa sobre cómo registrar el voto y sobre las medidas locales y estatales específicas que se aplicarán en la votación.

Durante las elecciones

Las vulnerabilidades de seguridad y rendimiento pueden impedir que los ciudadanos que visitan los sitios web electorales accedan a información importante sobre dónde y cuándo votar.

Después de las elecciones

Las vulnerabilidades de seguridad y rendimiento pueden imposibilitar que las personas que visitan los sitios web electorales después de unas elecciones puedan consultar los resultados y obtener las últimas noticias en tiempo real.