Einheitlicher Risikostatus

Komplexität und Risiko reduzieren: Ein Leitfaden für CISOs

Da die Angriffsflächen immer größer werden, wird das Management von Cyberrisiken zu komplex: Sicherheitsteams werden durch zu viele isolierte Tools, zu viele Signale und zu viel manuellen Aufwand bei der Bewertung, Priorisierung und Minderung von Risiken gebremst.

Dieser CISO-Leitfaden skizziert einen einfacheren Ansatz, der die wichtigsten Phasen der Verwaltung des Risikostatus auf einer einzigen Plattform vereint. Mit diesem einheitlichen Ansatz können Unternehmen Risiken dynamisch bewerten, Risikosignale zwischen ihren vorhandenen Tools austauschen und Kontrollen in sich entwickelnden IT-Umgebungen durchsetzen.

Laden Sie diesen CISO-Leitfaden herunter und erfahren Sie, wie Sie mit weniger Aufwand mehr Risiken mindern können. Erfahren Sie: