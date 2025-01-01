Einfache PCI-DSS-Compliance

Eine einheitliche Plattform zur Sicherung Ihrer Zahlungskartendaten und zur Wahrung des Kundenvertrauens
PCS/DSS 4.0 - Data protection

Mit dem zunehmenden Volumen digitaler Transaktionen und der Weiterentwicklung der PCI DSS-Standards wird es für Unternehmen immer schwieriger, Schritt zu halten. Durch die Nutzung einer einheitlichen Sicherheitsplattform, die es Ihnen ermöglicht, Richtlinien nach Bedarf hinzuzufügen, anstatt einer komplexen Kombination von Richtlinien über veraltete Einzellösungen hinweg, können Compliance-Verantwortliche den PCI-Compliance-Prozess vereinfachen und den Schutz sensibler Zahlungsdaten gewährleisten. Fordern Sie eine Beratung an, um loszulegen.

Ressourcen zur PCI DSS-Konformität

Whitepaper

In diesem Bericht erfahren Sie Strategien, mit denen Sie PCI DSS 4.0-Konformität auf optimierte und programmierbare Weise erreichen.

Documentation

Erfahren Sie, wie Cloudflare-Produkte Ihnen helfen, PCI DSS 4.0-Compliance zu erreichen und Ihre Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.

Webinar

Entdecken Sie die Herausforderungen der PCI DSS 4.0-Konformität und die Tools, mit denen Sie den Prozess effektiv optimieren können.

