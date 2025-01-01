PhonePe wollte die Bereitstellung von Videos unabhängig von den Gerätetypen, Standorten und Netzwerkbedingungen der Nutzer verbessern.

Sie verwenden Cloudflare Stream, um ihr gesamtes Videoangebot bereitzustellen. Jetzt profitieren ihre Kunden von schnellen, zuverlässigen Multimedia-Erlebnissen, die sie immer wieder aufs Neue begeistern.

