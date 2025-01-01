Mit Cloudflare Stream können Sie On-Demand-Videos hochladen, speichern, kodieren und übertragen, ohne dass Sie ein Team von Videoexperten benötigen.
Cloudflare Stream stellt automatisch Videos mit niedriger Latenz und der idealen Auflösung über eine Vielzahl von Verbindungen, Geräten und Plattformen bereit.
Schnelle, zuverlässige und konsistente Videoübertragung dank Single-Pass-Traffic-Routing und -Überprüfung in unserem globalen Netzwerk.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Video-CDNs wird Stream nach angesehenen Minuten und nicht nach der Gesamtzahl der übertragenen Bytes abgerechnet. Bezahlen Sie niemals für eingehenden oder ausgehenden Traffic oder die Datenverarbeitung.
Cloudflare Stream bietet On-Demand-Video – mit breiter Kompatibilität – über eine einzige Connectivity Cloud::
PhonePe wollte die Bereitstellung von Videos unabhängig von den Gerätetypen, Standorten und Netzwerkbedingungen der Nutzer verbessern.
Sie verwenden Cloudflare Stream, um ihr gesamtes Videoangebot bereitzustellen. Jetzt profitieren ihre Kunden von schnellen, zuverlässigen Multimedia-Erlebnissen, die sie immer wieder aufs Neue begeistern.
Erfüllen Sie jeden Anwendungsfall mit vollständiger API-Programmierbarkeit und ortsabhängig anpassbarer Protokollierung, Weiterleitung, Zwischenspeicherung und Entschlüsselung
Bewahren Sie die Benutzererfahrung mit Single-Pass-Überprüfung und einem Netzwerk, das 50 ms von 95 % der Internetbenutzer entfernt ist.
Blockieren Sie mehr Bedrohungen mit integrierter Sicherheit, die auf der Blockierung von ~190 Mrd. Bedrohungen pro Tag basiert
