Video-on-Demand mit Cloudflare

Stellen Sie hochwertige Videos mit weniger zeitraubenden Entwicklungsschritten bereit.

Mit Cloudflare Stream können Sie On-Demand-Videos hochladen, speichern, kodieren und übertragen, ohne dass Sie ein Team von Videoexperten benötigen.

CLOUDFLARE MACHT DEN UNTERSCHIED
Optimierte Videobereitstellung im großen Stil

Cloudflare Stream stellt automatisch Videos mit niedriger Latenz und der idealen Auflösung über eine Vielzahl von Verbindungen, Geräten und Plattformen bereit.

Entwicklerfreundliche Video-API

Schnelle, zuverlässige und konsistente Videoübertragung dank Single-Pass-Traffic-Routing und -Überprüfung in unserem globalen Netzwerk.

Transparente Preise auf einer Plattform

Im Gegensatz zu herkömmlichen Video-CDNs wird Stream nach angesehenen Minuten und nicht nach der Gesamtzahl der übertragenen Bytes abgerechnet. Bezahlen Sie niemals für eingehenden oder ausgehenden Traffic oder die Datenverarbeitung.

FUNKTIONSWEISE

On-Demand-Video über eine globale Plattform und ein globales Netzwerk

Cloudflare Stream bietet On-Demand-Video – mit breiter Kompatibilität – über eine einzige Connectivity Cloud::

  • Hosten und Bereitstellen Ihrer Videos in einem globalen Netzwerk, das sich über 330 globale Städte erstreckt und innerhalb von Millisekunden von 95 % aller Internetnutzer weltweit erreichbar ist
  • Stream verwaltet automatisch Videocodecs, Protokolle und mehr für Sie
  • Integration mit jedem HLS- oder DASH-unterstützten Videoplayer
  • Verfolgen Sie Details zu Zuschauerzahlen und Betrachtungsmustern, um Ihre Videostrategie zu unterstützen
PhonePe nutzt Cloudflare für fehlerfreie Videoübertragung

PhonePe wollte die Bereitstellung von Videos unabhängig von den Gerätetypen, Standorten und Netzwerkbedingungen der Nutzer verbessern.

Sie verwenden Cloudflare Stream, um ihr gesamtes Videoangebot bereitzustellen. Jetzt profitieren ihre Kunden von schnellen, zuverlässigen Multimedia-Erlebnissen, die sie immer wieder aufs Neue begeistern.

„Vorher konnten wir zwischen drei Bitraten wählen, aber das war eine einmalige Entscheidung. Jetzt passt Stream die Bitrate dynamisch an. So werden Bildruckeln und Jitter beseitigt und das Kundenerlebnis verbessert.“

Erfahren Sie, wie Sie Video-on-Demand mit Cloudflare Stream konfigurieren

Dokumentation für Entwickler lesen
Was spricht für Cloudflare?

Die Connectivity Cloud von Cloudflare vereinfacht und optimiert die Bereitstellung von Videos

Modulare Architektur

Erfüllen Sie jeden Anwendungsfall mit vollständiger API-Programmierbarkeit und ortsabhängig anpassbarer Protokollierung, Weiterleitung, Zwischenspeicherung und Entschlüsselung

Integration

Bewahren Sie die Benutzererfahrung mit Single-Pass-Überprüfung und einem Netzwerk, das 50 ms von 95 % der Internetbenutzer entfernt ist.

Bedrohungsdaten

Blockieren Sie mehr Bedrohungen mit integrierter Sicherheit, die auf der Blockierung von ~190 Mrd. Bedrohungen pro Tag basiert

Einheitliche Schnittstelle

Schluss mit Tool-Wildwuchs und Alarm-Müdigkeit – konsolidieren Sie alle Sicherheitsservices für Remote-Mitarbeitende in einer Schnittstelle

Nutzen Sie Cloudflare Video On-demand noch heute

Erste Schritte

