Ansarada ist eine intelligente Informationsplattform, die Unternehmen und Beratern hilft, Risiken zu beseitigen, ihre Performance zu verbessern und auf Wachstumskurs zu bleiben. Ansarada hat seit 2005 Unternehmen bei der Durchführung von mehr als 25.000 kritischen Geschäftstransaktionen unterstützt. Mit den dabei gewonnenen Daten und Erfahrungen eröffnet man neue Möglichkeiten für Unternehmen, ihre operativen Exzellenz zu verbessern und Grundlagen für wichtige Geschäftstransaktionen zu schaffen. Dank der Plattform können Unternehmen großen Momenten ihrer Geschichte wie Kapitalerhöhungen, Börsengängen, Fusionen, Übernahmen u. a. zuversichtlich entgegensehen. Ansarada bleibt an vorderster Front und sucht ständig nach Wegen, seinen Kunden das Leben zu erleichtern. Das hat zur Entwicklung von KI- und Machine-Learning-Tools geführt, die Aufgaben automatisieren, Chancen erkennen und unnötige Risiken beseitigen.

Schlechte Kundenerfahrungen oder fehlende Verfügbarkeit in hochintensiven und eiligen bzw. dringlichen Situationen beheben.

„Ansarada bereitet Unternehmen auf das vor, was als Nächstes kommt. Wir helfen unseren vielbeschäftigten Kunden dabei, Informationen zu sammeln und die gewünschten Vorgänge (Kapitalbeschaffung, Börsengänge usw.) durchzuführen“, sagt Steven Rogers, Chief Systems & Security Officer bei Ansarada.

Rogers fährt fort: „Wir hörten zum ersten Mal von Cloudflare, als das noch eine Gruppe von Leuten war, die gerade mit der Uni fertig waren und versuchten, das Internet zu verbessern, und wir haben zugesehen, wie das Unternehmen zu dem großen Internet-Akteur wurde, der es heute ist. Bei unserem eigenen Geschäft geht es uns vor allem um Folgendes:

Einsatz der Web Application Firewall von Cloudflare zum präventiven Schutz vor böswilligen Aktivitäten auf der SaaS-Plattform von Ansarada. Ansarada nutzt auch das ausgedehnte Netzwerk von Cloudflares Rechenzentren in 330 Städten sowie die WAN-Beschleunigung zur Performance-Steigerung für alle globalen Kunden.

„Performance ist für die Funktionsfähigkeit in der heutigen internetgesteuerten Welt von entscheidender Bedeutung. Hohe Verfügbarkeit ist auch wegen der Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, und wegen der Art, wie sie unsere Plattformen nutzen, äußerst wichtig. Der gute Ruf, den wir durch sichere und verfügbare Systeme erzielen, ist für unseren Erfolg von größter Bedeutung und schafft enormes Vertrauen auf dem Markt. Das bedeutet für uns, dass Kunden zurückkehren und neue Geschäfte abwickeln. Wir sind ein schnelles und agiles „modernes“ Unternehmen und arbeiten mit gleichgesinnten Unternehmen zusammen, so dass wir mit Hilfe unserer Partner auf bewährte Weise weiterhin innovativ und schnell vorankommen können“, sagt Rogers.

„Cloudflare hilft uns gewaltig bei der Automatisierung. „API first“ ist für uns ein riesiges Thema und wir sehen, wie hart Cloudflare daran arbeitet, Automatisierungstools und -module wie das kürzlich eingeführte Terraform-Modul bereitzustellen. Das bedeutet, dass wir die Cloudflare-Konfiguration in unsere Produktteams einbinden können, die über die gesamte End-to-End-Funktionalität eines Dienstes verfügen. Früher wäre das nur der Code und die Infrastruktur gewesen, aber jetzt können wir auch Benachrichtigungen, Überwachung und Sicherheit mit einbeziehen“, fährt Rogers fort.

„Cloudflare ist ein benutzerfreundlicher und preiswerter Dienst, der unserer Plattform enorme Sicherheits- und Performance-Vorteile bringt.“