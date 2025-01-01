Ihre Strategie für NIS2-Konformität entwickeln Erfahren Sie, wie Sie die Einhaltung der EU-Cybersicherheitsvorschriften optimieren können.

Die EU-Richtlinie für Netzwerk- und Informationssicherheit 2.0 (NIS2) wird viele Unternehmen dazu zwingen, ihre Strategien zur Cybersicherheit zu verstärken. Die Einführung einer einheitlichen Netzwerk- und Sicherheitsplattform kann Ihrem Team helfen, Risiken zu reduzieren und neue Anforderungen zu erfüllen – ohne zusätzliche Kosten oder Komplexität.

Arbeiten Sie mit Cloudflare zusammen, um Ihren Plan für NIS2-Konformität zu entwickeln.