Die EU-Richtlinie für Netzwerk- und Informationssicherheit 2.0 (NIS2) wird viele Unternehmen dazu zwingen, ihre Strategien zur Cybersicherheit zu verstärken. Die Einführung einer einheitlichen Netzwerk- und Sicherheitsplattform kann Ihrem Team helfen, Risiken zu reduzieren und neue Anforderungen zu erfüllen – ohne zusätzliche Kosten oder Komplexität.
Dieses Webinar gibt einen Überblick über die wichtigsten Änderungen durch die NIS2 und befasst sich mit den erforderlichen Maßnahmen zum Risikomanagement, um die durch die NIS2 auferlegten Anforderungen zu erfüllen.
Dieses Whitepaper beschreibt den Übergang von der NIS1- zur NIS2-Konformität und wie Ihnen eine Connectivity Cloud wie Cloudflare dabei helfen kann, die Konformität zu wahren.
[Nur Englisch] Dieses E-Book beschreibt mehrere Hürden in Sachen Compliance bei bestehenden Sicherheitsansätzen und legt dar, wie sich diese mit einer Connectivity Cloud überwinden lassen.
