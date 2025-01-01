Wahl-Websites spielen eine wichtige Rolle bei demokratischen Wahlen.

Sie versorgen die Menschen vor, während und nach den Wahlen mit wichtigen Informationen. Auch Wahl-Websites können Ziel von Angriffen sein und aufgrund von Spitzen im Traffic verwundbar sein.

Hier sind nur einige der Möglichkeiten, wie Schwachstellen den reibungslosen Ablauf demokratischer Wahlen beeinträchtigen können:

Vor den Wahlen

Sicherheits- und Performance-Risiken können bewirken, dass diese Websites nicht erreicht werden können oder dass sie falsche Informationen zur Registrierung für die Wahl und zu den spezifischen bundesstaatlichen und lokalen Maßnahmen auf dem Wahlzettel verbreiten.

Während den Wahlen

Sicherheits- und Performance-Risiken können Bürger bei ihrem Besuch auf Wahl-Websites am Zugriff auf wichtige Informationen zum Ort und Zeitpunkt der Wahl hindern.

Nach den Wahlen

Sicherheits- und Performance-Risiken können Besucher von Wahl-Websites nach einer Wahl daran hindern, die Ergebnisse zu sehen und Aktualisierungen in Echtzeit zu erhalten.