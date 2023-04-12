超級盃網路安全：防護病毒時刻







超級盃——在這裡，足球傳奇崛起，品牌考驗勇氣。展示最激烈的競爭和廣告實力。我們關注 NFL 的頂級明星和品牌的重磅廣告，但背後發生了什麼？當廣告商、IT 團隊和 CIO 為自己的重大比賽做準備時，可能與教練和球員為現場表現制定策略有相似之處。

去年，Cloudflare 密切關注比賽，看到 Bud Light、Pringles 和 Coinbase 等品牌的網路流量飛漲。Coinbase 的病毒式 QR 代碼無法應對流量擁擠，導致登陸頁面損毀，這證明了成功的廣告會暴露技術缺點。適當的基礎架構和網路安全工具對於在流量大幅暴增期間避免網站故障至關重要。

無論是超級盃廣告還是新產品發佈，導致流量激增的原因都為安全專業人員、IT 領導者及其團隊、CIO 以及其他技術主管提供了寶貴的經驗教訓。將最佳做法融入賽前集合隊列，就不會在比賽日感到失望了。用 Vince Lombardi 的話說，「我們當中有些人會出色地完成工作，有些人不會，但判斷依據都是一件事：結果。」

希望您的品牌得到一個好結果嗎？以下四項技巧可提前應對任何行銷相關的流量激增。



首先：做好成為目標的準備

您的品牌越耀眼，網路安全威脅的靶心就越大。在像超級盃這樣意義重大的時刻，安全性毫無商量的餘地。對於攻擊者尚未關注的新品牌而言，尤其如此。識別潛在的攻擊手段和實施適當的安全保障措施，以搶佔先機。

與您的團隊交談並提出以下問題：

我們是否準備好應對大規模的分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊？

我們是否為 DDoS 勒索 策略做好準備？

我們的 Web 應用程式防火牆 (WAF) 是否處於最佳狀態？

我們是否能夠抵禦機器人？

我們是否正在保護行動應用程式的 API？

在網路安全方面進行適當的投資，可能意味著廣告成功帶來的興奮與資料外洩登上頭版的痛苦之間的差別。



其次：讓球迷和觀眾感到輕鬆

在超級盃期間吸引觀眾時，讓體驗儘可能輕鬆順暢至關重要。透過行動最佳化的內容和令人難忘的 URL，迎合他們在沙發上觀看的習慣。最近，甚至連 QR 代碼都登上了超級盃的廣告。務必要考慮如何將您的廣告與其他數位內容結合，並在社交媒體上進行病毒式傳播，所以要確保其易於分享。

還記得十年前 Oreo 的推文是如何在停電期間贏得網際網路的嗎？Oreo 在超級盃停電期間的快速思維體現了即時客戶參與的力量。為了充分利用這一意義重大的時刻，請確保您的社交媒體和客戶服務團隊人員充足，並做好準備來應對觀眾和球迷的任何查詢或問題。



第三：為前所未有的流量激增做好準備

為迎接高峰做好準備。面對突然湧入的訪客，即便是大公司也需要協助，因此，較小的品牌在面對挑戰時可能尤其會不知所措。

專注於按比例簡化非常重要。首先要確保登陸頁面做好備受關注的準備。若要進行這種準備，可以採用數種方法：最大限度地減少頁面權數並選擇透過 CDN 提供的快速可靠的靜態網站，選擇可處理高峰的串流服務並限制使用協力廠商內容，因為它可能會變成瓶頸並降低頁面效能。請記住，管理湧入的球迷可能需要一個等待室來分隔交易。

並非所有暴增都是相等的。合法流量激增可能很像是 DDoS 攻擊，因此，透過行為分析來區分流量好壞至關重要。一些在保護系統方面有著出色記錄的品牌已經為基於行為的分析奠定了基礎，但大多數品牌都需要與技術提供者合作，來協助他們區分球迷和敵人。



第四：為每種情況制定計畫

不要忽視意外，做好一切準備。為流量暴增和網路安全威脅做好準備至關重要，但在大型活動期間應對任何不可預見的挑戰也非常重要。

為了確保您的線上身分安全，請仔細規劃您的網域註冊並正確設定。考慮使用不重複的網域名稱進行廣告宣傳，從而保護您的員工和客戶免受網路釣魚詐騙。此外，一定要留意使用國際字元並稍加變化搶注的網域名稱。

教練 Joe Gibbs 曾說過，「成功的努力始於準備」。像冠軍一樣準備一個堅實的備份計畫和回應團隊，以隨時應對任何挑戰，然後將廣告活動提升到獲勝的水平。



觸地得分

從球場上的傳奇時刻到名人堂的廣告活動，超級盃是傳奇誕生之處，也是各種品牌證明勇氣的地方。從抵禦網路安全威脅到處理增加的流量和分析賽後資料，IT 團隊、安全專業人員和 CIO 是確保廣告活動成功的 MVP。成功的關鍵是制定一個堅實的計畫和組建一支專業的團隊。就像球場上的球員一樣，公司必須拿出最佳表現來應對挑戰並取得勝利。

Cloudflare 就影響當今技術決策者的最新趨勢和主題發表了一系列文章，本文為其中之一。

本文最初是為了 Security Boulevard 而撰寫的