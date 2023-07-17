醫療保健領域是發展最快且最具創新需求的領域之一。它涵蓋了一個龐大的醫療專業生態系統，包括醫生、護士、技術人員和行政人員，他們肩負著為病患提供高品質照護的重大責任。在這個生態系統中，每天都會產生、儲存和共用大量的資訊和資料。這包括醫療記錄、治療計畫、測試結果、帳單資訊等。所有這些資訊的無縫流動對於有效地提供醫療保健服務至關重要，但同時也在安全性和隱私權保護方面帶來了重大挑戰。
隨著醫療保健技術的進步，病患資料安全面臨的挑戰和安全威脅也變得越來越複雜。一個突出的挑戰是不斷變化的安全局勢，由於病患資料在身分盜竊、金融詐欺或勒索軟體攻擊方面的高價值，網路罪犯專門針對醫療保健組織發起攻擊。另一個問題是醫療保健系統的複雜性，這些系統涉及各種利害關係人，例如醫療保健提供者、保險公司、製藥公司和第三方供應商。由於每個機構都需要存取敏感的病患資料，因此，內部人員威脅的可能性以及由於人為錯誤或不當授權導致的非故意資料外洩風險也隨之增加。電子健康記錄 (EHR)、遠距醫療和其他數位系統簡化了病患資訊的儲存、存取和共用，但也帶來了新的網路攻擊和資料外洩風險。
隨著醫療保健產業探索數位科技的創新，醫療保健產業的網路安全風險變得越來越頻繁和複雜。醫療器械也容易受到網路攻擊，這可能會危及病患的安全。大多數網路罪犯的主要目標都是未經授權存取敏感的病患資料。為了應對這些不斷演變的挑戰和安全威脅，醫療保健組織必須採取全面、主動的網路安全方法。
在醫療保健生態系統中，網路安全解決方案對於保護病患的個人和醫療資訊免遭未經授權的存取、竊取或濫用至關重要。研究表明，2022 年醫療保健產業的網路攻擊比前一年增長了 60%。考慮到這些挑戰，醫療保健組織應考慮實施以下關鍵網路安全解決方案：
Zero Trust 框架：Zero Trust 方法對僅僅因為實體在網路中就信任該實體的傳統安全模型發起了挑戰。它強調無論使用者和裝置位於何處，都必須進行驗證，並實施嚴格的存取控制以降低未經授權存取的風險。透過採用這樣的框架，醫療保健組織可以增強其安全狀態，並保護病患資料免受外部威脅和內部人員風險。
強大的網路和端點安全性：實施防火牆、入侵偵測、預防系統和安全網路架構等進階網路安全性措施，可以幫助加強醫療保健生態系統的防護能力，抵禦網路威脅。此外，部署端點保護解決方案（包括防毒軟體、加密和安全遠端擦除功能）有助於防止惡意程式碼、資料外洩以及對敏感性資訊的未經授權存取。
定期進行安全稽核和滲透測試：醫療保健組織可以透過定期進行安全稽核和滲透測試，識別其系統中的漏洞和弱點。透過及時解決這些漏洞，組織可以主動加強其安全基礎架構，並最大限度地減少資料外洩的可能性。
員工訓練和意識：對員工進行網路安全最佳做法教育對於緩解風險至關重要。訓練計畫應涵蓋識別網路釣魚電子郵件、使用增強式密碼以及安全處理敏感性資料等主題。透過培養網路安全意識文化，醫療保健組織可以增強其員工隊伍的力量，使其成為抵禦網路威脅的第一道防線。
資料加密和隱私權措施：加密靜態資料和傳輸中資料對於保護病患資訊免遭未經授權的存取至關重要。醫療保健組織還應實施可靠的隱私權保護措施，包括存取控制、資料匿名化和稽核記錄，以確保遵守資料保護法規並維護病患信任。
醫療保健組織可以透過實施各種網路安全解決方案（包括 Zero Trust 策略）來加強防禦、保護病患資料並降低與網路攻擊相關的風險。為了維護敏感資訊的安全性和隱私性，將網路安全作為醫療保健生態系統的重要組成部分加以優先考慮至關重要。醫療保健利益相關者必須合作建立全產業的標準和最佳做法，以應對網路安全威脅並保護病患隱私權。透過採用全面的協作方法，醫療保健產業可以克服獨特的安全挑戰，並確保病患資料安全無虞。
隨著醫療保健產業不斷發展並接受數位轉型，確保強大的安全措施對於保護病患資料、維持營運連續性和保障病患安全至關重要。透過瞭解並解決醫療保健領域所面臨的獨特安全挑戰，並實施有效的解決方案，醫療保健組織可以提升其安全狀態，並降低與網路威脅相關的風險。醫療保健相關各方的共同努力，可以在制定針對常見風險因素的產業標準最佳做法方面發揮關鍵作用。
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Cloudflare 就影響當今技術決策者的最新趨勢和主題發表了一系列文章，本文為其一。
本文最初是為 Express Healthcare 而撰寫
Jonathon Dixon
Cloudflare APJC 副總裁兼總經理
閱讀本文後，您將能夠瞭解：
採取全面且主動的網路安全方法的重要性
醫療保健組織應考慮實施的 5 個解決方案