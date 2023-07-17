保護醫療保健產業

醫療保健安全性面臨的獨特挑戰

醫療保健領域是發展最快且最具創新需求的領域之一。它涵蓋了一個龐大的醫療專業生態系統，包括醫生、護士、技術人員和行政人員，他們肩負著為病患提供高品質照護的重大責任。在這個生態系統中，每天都會產生、儲存和共用大量的資訊和資料。這包括醫療記錄、治療計畫、測試結果、帳單資訊等。所有這些資訊的無縫流動對於有效地提供醫療保健服務至關重要，但同時也在安全性和隱私權保護方面帶來了重大挑戰。

醫療保健產業的網路安全性

隨著醫療保健技術的進步，病患資料安全面臨的挑戰和安全威脅也變得越來越複雜。一個突出的挑戰是不斷變化的安全局勢，由於病患資料在身分盜竊、金融詐欺或勒索軟體攻擊方面的高價值，網路罪犯專門針對醫療保健組織發起攻擊。另一個問題是醫療保健系統的複雜性，這些系統涉及各種利害關係人，例如醫療保健提供者、保險公司、製藥公司和第三方供應商。由於每個機構都需要存取敏感的病患資料，因此，內部人員威脅的可能性以及由於人為錯誤或不當授權導致的非故意資料外洩風險也隨之增加。電子健康記錄 (EHR)、遠距醫療和其他數位系統簡化了病患資訊的儲存、存取和共用，但也帶來了新的網路攻擊和資料外洩風險。

隨著醫療保健產業探索數位科技的創新，醫療保健產業的網路安全風險變得越來越頻繁和複雜。醫療器械也容易受到網路攻擊，這可能會危及病患的安全。大多數網路罪犯的主要目標都是未經授權存取敏感的病患資料。為了應對這些不斷演變的挑戰和安全威脅，醫療保健組織必須採取全面、主動的網路安全方法。

適用於醫療保健生態系統的網路安全解決方案

在醫療保健生態系統中，網路安全解決方案對於保護病患的個人和醫療資訊免遭未經授權的存取、竊取或濫用至關重要。研究表明，2022 年醫療保健產業的網路攻擊比前一年增長了 60%。考慮到這些挑戰，醫療保健組織應考慮實施以下關鍵網路安全解決方案：

醫療保健組織可以透過實施各種網路安全解決方案（包括 Zero Trust 策略）來加強防禦、保護病患資料並降低與網路攻擊相關的風險。為了維護敏感資訊的安全性和隱私性，將網路安全作為醫療保健生態系統的重要組成部分加以優先考慮至關重要。醫療保健利益相關者必須合作建立全產業的標準和最佳做法，以應對網路安全威脅並保護病患隱私權。透過採用全面的協作方法，醫療保健產業可以克服獨特的安全挑戰，並確保病患資料安全無虞。

隨著醫療保健產業不斷發展並接受數位轉型，確保強大的安全措施對於保護病患資料、維持營運連續性和保障病患安全至關重要。透過瞭解並解決醫療保健領域所面臨的獨特安全挑戰，並實施有效的解決方案，醫療保健組織可以提升其安全狀態，並降低與網路威脅相關的風險。醫療保健相關各方的共同努力，可以在制定針對常見風險因素的產業標準最佳做法方面發揮關鍵作用。

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本文最初是為 Express Healthcare 而撰寫