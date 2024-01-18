面向企業的任意連線

可靠地連接企業網路

對於企業 IT 而言，可靠的連線可能是一個相當大的挑戰。公有雲端、私人雲端、公用網路、私人網路、SaaS 應用程式、自託管應用程式、內部部署資料中心以及數千個分散的受管理和未受管理裝置……所有這些都需要安全地相互連接，以便組織保持生產力。過去，他們必須透過 MPLS 路由、租用線路、公用網際網路連線、VPN、LAN 和 WAN 的組合來實現。



問題：複雜性

這些複雜的環境已經司空見慣。但是，由於相容性問題、合規性要求以及使用具有不同技術堆疊的多個廠商，使得連接所有人和所有內容幾乎無法實現。技術團隊發現自己很難維護現有環境，同時又缺乏資源來設計能夠實現業務增長的架構。

IT 非但沒有增加價值，反而得不償失。

企業需要為其網路、雲端和端點提供簡單、快速且安全的連線，無論連線在何處進行或連接了什麼內容。IT 需要能夠專注於為未來構建流程、原則和基礎架構，而不僅僅是現在。

換句話說，企業及其 IT 團隊需要「任意」連線性：將任何使用者、任何裝置，連線到任何網路和任何應用程式。他們還需要消除網路複雜性的來源，以滿足多樣化的網路需求。



業務成果降級

面對當今技術團隊所面臨的挑戰，一位 SRE 和雲端技術主管表示：「僅僅讓人們保持連線就[造成]了一系列管理瓶頸。」

2023 年，Forrester Research 進行了一項調查，研究更複雜的數位環境帶來的影響。在接受調查的 449 位 IT 決策者中，39% 的人表示「他們覺得自己正在失去控制」。另一項研究發現，擁有一千名或更多員工的企業平均使用 150 多個不同的 SaaS 應用程式，這也就不足為奇了。

不僅僅是應用程式的數量或網路的類型在不斷成長。根據同一項 Forrester 調查，「48% 的受訪者表示他們難以支援不斷演變的使用者類型以及不斷增長的使用者。」

在已經很複雜的環境中新增大量佔用 IT 資源的使用者，不僅會帶來不便或管理挑戰，還會拖累企業。Forrester 表示，這些問題將影響「員工體驗、生產力、競爭優勢、上市時間以及……整體風險狀況」。

任意連線

任意連線性描述了這樣一個環境：任何雲端、資料中心或網路都可以輕鬆互連，並強制執行組織安全性原則，所有這些都不會給使用者帶來摩擦，也不會出現底層基礎架構的相容性問題。換句話說，員工可以隨時隨地打開他們的裝置開始工作。而 IT 部門可以透過啟用服務來部署新使用者並提供新功能，從而大大縮短實現生產力的時間。

鑒於網路和雲端在不同位置運作，是否有任何統一模型可以實現上述目標？

解決方案在於專用的「連線層」：該層是網際網路原生的，但與內部部署網路和基礎架構相容，並且分佈在全球範圍內以覆蓋現代工作者。此連線層必須能夠支援組織內部部署和基於雲端的基礎架構中的使用者、裝置和應用程式。

根據 Forrester 的調查，有 58% 的 IT 領導者表示這種類型的任意連線性將提高生產力。另外 48% 表示任意連線性將削減 IT 成本。更高的生產力、更低的成本：聽起來是一條不錯的前進道路。

藉助任意連線性，IT 部門可以花費更少的時間來確保連線性和可靠性，而將更多的時間用於建置基礎架構以支援未來的計畫。企業的其他部門則可以按照自己的意願快速擴展和創新。這可以包括安全地部署更多使用者，同時在全球網路上建置新功能和服務——正如一家利用任意連線性的軟體公司所做的那樣。

具有任意連線性的組織已為雲端運算的擴展、辦公室工作的回歸或任何其他前所未有的環境變化做好了準備。

提高生產力、減少瓶頸和減少時間浪費都是值得實現的目標。但更重要的是，它們能夠對投入創新的時間產生重大影響，進而影響企業追趕或超越競爭對手的能力。

使用 Cloudflare 實現任意連線性

Cloudflare 打造了第一個可提供任意連線性的全球連通雲：可程式設計雲端原生服務的統一智慧平台。雖然其功能不止於此，但從網路角度來看，重要的是它本質上是一個用於連接任何內容的平台。例如，使用具有公用網際網路連線的筆記型電腦的遠端工作人員，可以透過安全、可程式設計、與基礎架構無關的網路透過任意連線性連接到內部部署伺服器。

Cloudflare 全球連通雲讓 IT 部門重新掌控其環境、存取管理以及時間。

Cloudflare 就影響當今技術決策者的最新趨勢和主題發表了一系列文章，本文為其中之一。

深入探討這個主題。

閱讀 Forrester 研究「透過全球連通雲重新取得控制權」，詳細瞭解新型雲端如何降低 IT 和安全複雜性。