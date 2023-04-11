这是 A 公司和 B 公司的故事，它们采用了貌似不同的 Web 应用程序和 API 安全方法，但都有一个微妙但关键的缺陷。这个缺陷导致两家公司都发生了数据泄露事件（以及所有相关的负面后果）。
A 公司拥有最安全的 API 保护措施。该公司阻止所有模式违规，对过度请求进行速率限制，并使用最新的威胁情报来将已知的恶意 IP 地址列入阻止列表。如果 A 公司用 mutual TLS 替代基于密码的 API 身份验证，安全性可能会更高，但他们从未发生过安全事故。
但是，他们的 API 安全、威胁情报源和 Web 应用程序防火墙(WAF)均来自不同的供应商。而由于供应商更新，为其 API 安全提供信息的威胁情报已不再兼容保护其帐户登录页面的 WAF。因此，攻击者能够在该页面上使用一个新的 SQL 注入漏洞，并获取一个合法用户的用户名和密码。随后，攻击者向其 API 发送通过身份验证和模式验证的请求，并获取了大量敏感数据。
与此同时，B 公司的 Web 应用程序拥有防范 DDoS 攻击的全面保护。B 公司还向想要与其应用程序集成的付费用户暴露了一个 API。
攻击者在暗网上购买了一个合法付费用户的 API 密钥。利用这个密钥，攻击者对 B 公司的 API 服务器发起了一次低频、慢速的 DDoS 攻击。攻击者激活一个机器人，由它以不规律的间隔发送请求。机器人发送的每个 API 请求都被 API 服务器视为合法请求，因为它带有一个可接受的 API 密钥。不幸的是，B 公司的后端团队忘记了通过他们的 DDoS 缓解服务提供商代理他们的 API 服务器，尽管他们的所有其他服务器都受到了保护。
随着请求数量不断增加，API 服务器不堪重负，最终完全无法为 B 公司的其他用户提供服务。很多用户沮丧不已并取消了付费账户。
A 公司和 B 公司的共同问题是什么呢？
以上示例中，两家公司的 Web 应用程序和 API 安全方法都是由多家供应商的解决方案拼凑而成的。这些解决方案没有被集成，也容易出现人为错误。
要理解为什么这会成为问题，请考虑 Web 应用程序和 API 安全框架的典型组成部分：
WAF： 阻止针对 Web 应用程序和 Web 资产的攻击
机器人管理： 负责质询或阻止可能的恶意机器人
DDoS 缓解： 面对任何类型的 DDoS 攻击(无论是大规模攻击，还是低频慢速攻击)，都能使 Web 资产保持在线
API 保护： 包括针对 API 的速率限制、模式验证、身份验证等
A 公司和 B 公司都采取了以上所有保护。但是，由于他们的 Web 应用程序安全解决方案是拼凑而成的（尽管是最佳的解决方案），其中存在可被攻击者加以利用的漏洞。
对 A 公司来说，其 WAF 和 API 保护是叠加而非集成的，每一个都必须面对并阻止攻击。即使其中一个解决方案阻止了攻击，另一个仍有可能被绕过。B 公司的 DDoS 防护措施没有保护他们的 API 基础设施，他们的机器人管理没有检测到来自机器人的 API 请求，而且他们的身份验证也很薄弱，容易被攻击者破解。
以上只是一些潜在漏洞的例子。Web 应用程序安全的其他常见漏洞包括：
有限的威胁情报： 威胁情报过时、没有到达正确的位置或格式不兼容。A 公司就发生了这种情况。
来自太多来源的过多威胁情报：导致误报、冗余和其他低效问题。
机器人误报： 这可能会让用户感到沮丧，减慢服务速度，并导致执行不力。
警报疲劳： 平均而言，每家企业使用 45 种网络安全工具，来自多家供应商，都会产生警报。太多分散的产品可能会导致人员忽略威胁，以便完成他们的工作。
不充分的身份验证： A 公司和 B 公司都容易遭受某种形式的凭据盗窃。
不可扩展的威胁情报： 在大规模攻击或多手段攻击下，硬件安全设备会成为瓶颈，无法处理大量流量。
随着网络攻击的复杂性提高和技术水平提高，这些漏洞正在变得越来越危险。麦肯锡 (McKinsey) 表示， 如今的攻击者“包括高度复杂的组织，会利用集成工具，以及应用人工智能和机器学习的能力。”现代的攻击者往往比他们的目标行动更快，改进战术的速度也更快。
API 对于现代企业的 Web 应用基础设施越来越重要。如今，Cloudflare 处理的所有动态流量中，58% 的流量基于 API，而且这一比例还在继续增长。事实上，很多企业自认为采用 API 优先方法。此外，Cloudflare 拦截的恶意 API 流量比例超过了 Web 流量，这表明攻击者已牢牢锁定 API 为其目标。
鉴于 API 往往深度嵌入到 Web 应用程序中，其安全性必须放在第一位。然而，出于好心的内部团队通常会快速部署 API，而且往往在未咨询安全团队的情况下进行。结果：许多 Web 应用程序的安全漏洞可以追溯到糟糕的 API 安全性�。
例如，当一个支持实时包裹追踪的 API 被发现缺乏基本授权时，美国邮政服务 (USPS) 就遭到了一次与 API 相关的入侵。通过使用显示数据集中的所有记录的通配符搜索参数，已登录用户可以查询任何其他用户的帐户信息。这导致 6000 万美国邮政服务帐户持有人的数据面临风险。
如果 A 公司和 B 公司不是使用拼凑而成的安全产品，而是将他们所有的 Web 应用程序和 API 安全服务整合到一个统一的平台上，那些不同的服务都互相集成，而且有关公司基础设施状态的数据都显示在单一位置，以便他们能够快速评估攻击及安全态势，情况会如何呢？
由于使用了单一平台，A 公司能够确保其所有 Web 应用和 API 安全框架组件都能获得最新的威胁情报，并在攻击开始之前就予以阻止。B 公司将能够轻松将其 DDoS 防护扩展到所有服务器。
使用单一平台意味着更容易管理，更少漏洞。
这种整合式的 Web 应用程序安全方法需要高度可扩展的基础设施，能够代理所有类型的流量。过去几十年来，组织通常会在需要防御新的攻击或需要扩展规模时购买设备。但是，基于云的服务更容易扩展，并应该能够代理任何类型的基础设施。虽然整合式平台不能保证防御所有攻击，但它肯定会有助于以上两家假想的公司。
这不仅仅是一个假设性的思想实验。Gartner 将这些整合服务定义为“Web 应用程序和 API 保护 ”，简称 WAAP。2022 年，Gartner 预测“到 2024 年，在生产环境中实施多云策略的组织中，70% 将倾向于使用云 Web 应用程序和 API 保护平台 (WAAP) 服务，而不是 WAAP 设备和 IaaS 原生 WAAP。”
WAAP 不仅仅是另一个缩写：整合 WAF、机器人管理、DDoS 防护、API 安全和其他服务对现代组织来说越来越重要。由于互联网的全球性，Web 应用程序和 API 持续不断地面临来自多个地点、不同规模和复杂程度的攻击。2022 年，IBM 报告指出，83% 被调查的公司经历了一次数据泄露，全球平均泄露成本达到 435 万美元，美国平均泄露成本平均达到 944 万美元。这并不令人意外。
如果 A 公司和 B 公司今天开始从头构建他们的应用程序和API，他们可能会将它们全部托管在云端，也许只使用一个托管提供商以便于部署。但实际上，大多数组织都部署了混合式基础设施，包括传统的本地数据库服务器、基于云的第三方 API 以及托管在多个云中的应用程序服务。这些部署方式具有许多优点，但也具有自己的安全挑战。
例如，某个云服务提供商提供的原生安全性可能无法��扩展到其整个基础设施。首先，为了保护基础设施，需要发现和映射所有的基础设施，这也可能并非易事。最后，他们的安全产品可能不兼容组织技术堆栈中的其他解决方案。
因此，除了整合关键的 Web 应用程序安全功能之外，WAAP 还需要与基础设施无关，也就是说，它必须能够适用于任何类型的基础设施或云部署。
Cloudflare 是云原生并与基础设施无关的，已经提供 Web 应用程序安全服务超过十年，并将所有这些能力作为一个整合式平台提供，在单一界面中管理。Cloudflare 还有一个优势，就是观察到大部分互联网流量，每秒处理超过 7800 万次 HTTP 请求，平均每天阻止 ~247 0 次网络威胁。因此，Cloudflare 更容易发现 Zero Day 威胁和新攻击。
Cloudflare 就影响当今技术决策者的最新趋势和主题发布了系列文章，本文为其一。
Gartner 在 2022 年 Gartner® Web 应用和 API 保护 (WAAP) Magic Quadrant™ 报告中将 Cloudflare 评为“领导者”。
阅读本文后，您将能够了解：
拼凑式安全解决方案如何造成安全漏洞
这些漏洞可能如何表现的示例
为什么 Gartner 建议使用一个与基础设施无关的 Web 应用程序安全平台进行整合