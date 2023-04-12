超级碗网络安全：在大热时刻提供保护







超级碗——美国橄榄球传奇崛起，品牌考验自身实力的舞台。展示最激烈的竞争和广告实力。我们观看美国国家橄榄球联盟(NFL)顶级人才和品牌大片广告，但幕后在发生什么？广告商、IT 团队和 CIO 准备迎接自己的重要时刻，正如教练和球员为比赛制定战略。

去年，Cloudflare 密切关注比赛情况，观察诸如百威啤酒、品客和 Coinbase 等品牌的网站流量急剧增加。Coinbase 的火爆二维码无法承受巨大的流量压力，导致登陆页崩溃，这证明成功的广告可能会暴露技术上的缺陷。要避免巨大流量峰值导致网站崩溃，适当的基础设施和安��全工具至关重要。

无论是超级碗广告还是新品发布，导致流量激增的过程都为安全专家、IT 领导和他们的团队、CIO 和其他技术领导者提供了宝贵的经验教训。在赛前准备中纳入最佳实践，比赛期间您就不会失望。用文斯·隆巴迪(Vince Lombardi)的话来说，“我们中的一些人会做得好，另一些人则做不好，但评判我们的标准只有一个：结果。”

想为您的品牌取得好成绩吗？以下四个提示将帮助您成功应对任何营销相关流量激增。



第一档：准备成为目标

您的品牌越耀眼，就越容易成为网络安全威胁的目标。在类似超级碗这样的重大时刻，安全是不容妥协的。对于尚未出现在攻击者视野的新品牌来说，更是如此。通过识别潜在的攻击手段并实施适当的安全保障，提前做好准备。

与您的团队商讨并提出以下问题：

我们是否已经准备好应对大规模分布式拒绝服务(DDoS)攻击？

我们是否已经为 勒索 DDoS 攻击做好了准备？

我们的 Web 应用程序防火墙(WAF)是否处于最佳状态？

我们是否有能力抵御机器人的攻击？

我们是否有保护移动应用 API 的措施？

在安全方面进行适当的投资，可能意味着广告胜利带来的兴奋和因数据泄露登上头版的痛苦之间的区别。



第二档：让球迷和观众轻松自如

当在超级碗期间与观众互动时，让体验尽可能轻松、流畅是关键所在。提供为移动优化的内容和易记的 URL，迎合用户躺在沙发上观看的习惯。最近，超级碗广告中甚至出现了二维码。要点是考虑您的广告如何与其他数字内容联系起来，并在社交媒体上迅速爆火，因此请确保它易于分享。

还记得 10 年前奥利奥的推文如何在停电期间火爆互联网吗？奥利奥在超级碗停电期间的迅速反应，显示了实时客户互动的力量。为了充分利用这个重大时刻，请确保您的社交媒体和客户服务团队人手充足，并准备回答观众和粉丝的任何查询或关注。



第三档：为前所未见的流量激增做好准备

做好准备，迎接流量激增的到来。即便是大公司也需要帮助来处理突然涌入的访客，因此小品牌在面对这一挑战时可能会感到特别不知所措。

重要的是要专注于简化以扩展规模。首先，确保您的登陆页已经准备好迎接万众瞩目的时刻。要做到这一点，有几种方法：最小化页面体积，选择快速、可靠的静态站点，并通过 CDN 交付，选择一个可以处理高流量的流媒体服务，限制使用第三方内容，因为它可能成为瓶颈并拖慢页面性能。还要记住，管理粉丝的涌入可能需要通过设置等候室来隔开交易。

并非所有流量激增都是相同的。合法流量的激增可能类似于分布式拒绝服务(DDoS)攻击，因此具备行为分析能力以区分好坏流量至关重要。一些在保护自己系统方面记录良好的品牌已经具备行为分析的基础，但大多数品牌需要与技术提供商合作，帮助他们区分粉丝和敌对者。



第四档：为各种情况制定计划

切勿忽视意料之外的挑战，做好应对任何情况的准备。为应对流量激增和网络安全威胁做好准备至关重要，但在大型活动期间，考虑任何意料之外的挑战也非常关键。

要保护您的在线身份，请仔细规划域名注册并正确设置。考虑为广告活动使用独特的域名，保护员工和客户免受网络钓鱼诈骗。此外，请务必留意使用国际字符进行细微变化的域名抢注行为。

教练乔·吉布斯(Joe Gibbs)曾经说过：“成功的努力始于准备。”像冠军一样做好准备，制定周密的备份计划和响应团队，准备处理任何挑战，然后将您的广告活动推向胜利的高度。



达阵

从场上的传奇时刻到名人堂级别的广告活动，超级碗是传奇诞生、品牌大展身手的地方。从抵御网络安全威胁，到处理流量增长和分析事后数据， IT 团队、安全专家和 CIO 是确保广告活动成功的最有价值球员。成功的关键在于制定一个完备的计划并组建一支专注的团队。一如赛场上的球员，公司必须发挥最佳水平，以应对挑战并做出卓越的表现。

Cloudflare 就影响当今技术决策者的最新趋势和主题发布了系列文章，本文为其一。

本文最初是为 Security Boulevard 制作的。