Zero Trust 框架:Zero Trust 方法针对仅基于实体在网络中的位置来信任该实体的传统安全模型提出了挑战。这种方法强调对所有用户和设备进行验证和确认,无论其位于何处,并实施严格的访问控制,以降低未经授权访问的风险。通过采用 Zero Trust 框架,医疗机构可以增强其安全态势,保护患者数据免遭外部威胁和内部风险。