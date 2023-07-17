保护医疗安全

医疗安全面临的独特挑战

医疗行业是发展最快、最注重创新的行业之一。这是一个由众多医疗专业人员组成的庞大生态系统，包括医生、护士、技术人员和管理人员，他们共同肩负为患者提供高质量护理服务的重任。在这个生态系统中，每天都会生成、存储和共享大量信息与数据，包括医疗记录、治疗计划、测试结果、账单信息等。所有这些信息的无缝流动是有效提供医疗服务的关键，但也带来了安全和隐私方面的重大挑战。

医疗行业的网络安全

随着医疗技术的进步，患者数据安全面临的挑战和安全威胁也变得日益复杂。一个突出的挑战是不断演变的安全格局，由于患者数据价值高，网络犯罪分子专门针对医疗机构发起身份盗窃、金融欺诈或勒索软件攻击。另一个问题则是医疗体系的复杂性，这个体系涉及多个利益相关方，例如医疗服务机构、保险公司、制药公司和第三方供应商。由于每个机构都需要访问敏感的患者数据，因此，人为错误或授权不当引发内部威胁和意外数据泄露的可能性随之增加。电子健康记录 (EHR)、远程医疗和其他数字系统简化了患者信息的存储、访问和共享，但它们也带来了新的网络攻击和数据泄露风险。

随着医疗行业不断探索数字化技术创新，医疗行业的网络安全风险也变得更加频繁和复杂。医疗设备也容易遭受网络攻击，这可能会危及患者安全。大多数网络犯罪分子的主要目标是未经授权访问敏感的患者数据。为了应对这些不断变化的挑战和安全威胁，医疗机构必须采取全面、主动的网络安全措施。

适用于医疗生态系统的网络安全解决方案

在医疗生态系统中，网络安全解决方案是保护患者的个人和医疗信息免遭未经授权的访问、盗窃或滥用的关键。研究显示，2022 年医疗行业网络攻击数量比上一年增加了 60%。考虑到这些挑战，以下是医疗机构应考虑实施的一些主要网络安全解决方案：

Zero Trust 框架：Zero Trust 方法针对仅基于实体在网络中的位置来信任该实体的传统安全模型提出了挑战。这种方法强调对所有用户和设备进行验证和确认，无论其位于何处，并实施严格的访问控制，以降低未经授权访问的风险。通过采用 Zero Trust 框架，医疗机构可以增强其安全态势，保护患者数据免遭外部威胁和内部风险。

强大的网络和端点安全：实施防火墙、入侵检测、防御系统和安全网络架构等高级网络安全措施，有助于医疗生态系统增强自身抵御网络威胁的能力。此外，部署包括防病毒软件、加密和安全远程擦除功能在内的端点保护解决方案，有助于防范恶意软件、数据泄露，以及未经授权访问敏感信息。

定期进行安全审核和渗透测试：通过定期进行安全审核和渗透测试，让医疗机构可以识别其系统中的漏洞和弱点。通过及时修复这些漏洞，机构可以主动增强其安全基础设施，并最大限度地降低数据泄露的可能性。

员工培训和安全意识：为机构员工提供网络安全最佳实践培训，是缓解风险的关键。培训计划应该涵盖各种安全主题，例如识别网络钓鱼邮件、使用高强度密码，以及安全处理敏感数据。通过培养网络安全意识文化，医疗机构可以赋能其员工，让员工成为抵御网络威胁的第一道防线。

数据加密和隐私措施：对静止数据以及传输中的数据进行加密，是保护患者信息的关键，以防这些信息遭到未经授权的访问。医疗机构还应实施强大的隐私措施，包括访问控制、数据匿名化处理和审计日志，确保遵守数据保护法规并维护患者的信任。

医疗机构可以通过实施各种网络安全解决方案，包括 Zero Trust 策略，来加强自身防御，保护患者数据，并降低与网络攻击相关的风险。为了维护敏感信息的安全和隐私，必须将网络安全作为优先事项，它是医疗生态系统的重要组成部分。医疗体系的各利益相关方必须相互协作，制定行业标准和最佳实践，以应对网络安全威胁并保护患者隐私。通过全面协作的方法，医疗行业可以克服各种独特的安全挑战，并确保患者数据得到保护、安全无虞。

随着医疗行业的不断发展和数字化转型，确保实施强大的安全措施是保护患者数据、保持运营连续性和保障患者安全的关键。通过了解和解决医疗行业面临的各种独特安全挑战并实施有效的解决方案，医疗机构可以增强其安全态势，缓解与网络威胁相关的风险。医疗体系的各利益相关者共同努力，可以在制定行业标准和最佳实践方面发挥重要作用，以应对各种常见风险因素。

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本文最初发表于 Express Healthcare