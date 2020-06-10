theNet by Cloudflare

居家隔离改变了 DDoS 攻击形势

有关网络层 DDoS 攻击的全球洞察

2020 年第一季度互联网流量出现激增。网络层 DDoS 攻击是否也大幅增加了？

2020 年第一季度，互联网流量和网络层 DDoS 攻击出现激增。在全球各地实施居家隔离政策的情况下，互联网使远程工作、维持社区联系、在线教育和购物、个人社交网络、以及送餐或游戏等互联网服务成为可能。一些国家的网络流量增加多达 50%。随着在线活动增加，网络层的 DDoS 也有所增加。每当网络活动增加，DDoS 攻击者就会嗅到水中的血腥味。他们知道，互联网使用率越高，在线业务的每分钟收入就越高。

在使用高峰时段，企业损失会大幅增加，因此攻击者更有动机发动 DDoS 攻击。据 ITC (信息技术产业委员会)估计，服务中断的平均成本为 5600 美元/分钟。这意味着，如今一次成功的 DDoS 攻击造成的中断给企业带来的损失可高达 33.6万美元/小时。由于中断成本不断增加，一些组织可能更愿意向攻击者支付赎金，以便使网络基础设施或 Web 资产恢复正常运行。

2020 年第一季度攻击变得更小、更快

按比特率衡量，我们在 2020 年第一季度期间观察到的网络层攻击大多是小规模的。 92% 的攻击不到 10 Gbps（吉比特/秒），而 2019 年第四季度这个比例为 84%。就数据包速率而言，大多数攻击的峰值都低于 100 万 pps（包/秒）。从这个速率和比特率来看，这段时间的攻击者将其精力和资源集中在产生小规模攻击上。

除了包速率和比特率，攻击持续时间也有所缩短。在2020 年第一季度，79% 的 DDoS 持续 30 到 60 分钟，而一些攻击可持续数日甚至数月。这听起来似乎是好消息，但实际上不然。有关攻击变得更小、更短的趋势，一个理论是，现在发动 DDoS 攻击比以往更容易、成本更低。确实，分布式拒绝服务攻击现在作为一种服务提供。据卡巴斯基表示，在互联网的黑暗角落，一次 5 分钟的攻击成本可能低至 5 美元。

大规模攻击依然普遍存在

尽管 2020 年第一季度观察到的大部分攻击低于 10 Gbps，较大规模攻击依然普遍存在。本季度观察到的最大规模攻击出现在 3 月，峰值比特率超过 550 Gbps。 3 月中起，Cloudflare 注意到针对大型企业的较大规模 DDoS 攻击有所增加。这些攻击可能是国家行为者、黑客分子或以勒索为目的的网络犯罪分子所为，旨在对员工在家远程工作的企业进行破坏。其他攻击者可能尝试在困难时期利用存在漏洞的公用事业，如电网和石油业务。

跟踪攻击手段

DDoS 攻击中，每天每 IP 使用的平均攻击手段数稳定在 1.4 左右。据观察，每天每 IP 受到的最大攻击向量数为 10。在上一个季度，我们在第 3 和第 4 层 （L3/4）观察到超过 32 种不同类型的攻击手段。在第一季度，ACK（确认信号）攻击占大部分（55.8%），其次为 SYN（同步请求）攻击，占 14.4%，而第三位是Mirai（僵尸网络恶意软件），所占比例依然相当高（13.5%）。在今天，SYN 与 ACK DDoS 攻击在第一季度 L3/4 攻击手段总数中所占比例超过 70%。

2020 年第一季度情况小结

  • 互联网使用量激增

  • 全球互联网使用量的增加正在激励更多 DDoS 攻击

  • 攻击变得更小、更短，可能因为发动的成本更低、更容易

  • 针对大型企业的较大规模攻击依然普遍

关闭 DDoS 攻击的机会窗口

随着 DDoS 攻击变得更加普遍，全球每一家在线实体都需要发展一种安全态势，确保其网络、应用程序和网站安全、快速和可靠。我们已经看到短短一个小时的拒绝服务能带来多大的潜在收入损失。

那么，在这个万物互联的时代，企业必须迅速区分合法流量与恶意流量，实现上述目标最具成本效益的方法是什么呢？

缓解 DDoS 攻击的一个方法是，使用硬件设备在网络外围本地扫描和过滤流量。这种方法的缺点是，上述较短的攻击要求 10 秒或更短的快速缓解手段。很多传统服务商提供的缓解时间服务等级协议（SLA）长达 15 分钟。

其他 DDoS 缓解方法包括将网络流量路由到清洗中心，从合法流量中过滤掉恶意流量。但鉴于很多 DDoS 攻击是本地化的，清洗中心并非可行的解决方案，因为清洗中心数量有限且位置分散，而流量必须路由到清洗中心以进行处理，从而形成“瓶颈”。

面对今天复杂的 DDoS 攻击，基于云的网络是唯一真正可行的防御手段。基于云的网络将 DDoS 保护置于网络边缘的单一控制面上，以尽可能在接近源头的位置阻止分布式攻击，从而保证源服务器的安全——无论其位于本地还是在云中。此类统一的大规模网络保护能够从每一次攻击中持续学习，并自动分享情报以挫败下一次攻击。这种方法还会为企业提供强大的 DDoS 安全防护，而不会降低网络和应用程序性能并对收入造成不利影响。

这些发现来源于 Cloudflare 网络，其遍布超过 100 个国家的 200 多个城市，每天阻止超过 760 亿次网络威胁。由于拥有对 DDoS 威胁状况的 360 度无死角全面掌握，在这些无孔不入的攻击演变的同时，Cloudflare 能收集到海量的相关数据。

Cloudflare 就影响当今技术决策者的最新趋势和主题发布了系列文章，本文为其一。

深入探讨这个话题

了解防御 DDoS 攻击的五大良策

接收有关最流行互联网见解的每月总结。

订阅 theNET

入门

资源

解决方案

社区

支持

公司

© 2024 Cloudflare 公司隐私政策使用条款报告安全问题信任与安全商标