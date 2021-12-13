Jamstack 可以彻底改变网站的构建方式

重新构想网站创建的工作流程

每个组织和开发人员都希望自己的网站能够快速加载，并在任何设备上都看起来很精美。轻微的加载延迟也会导致用户 迅速退出页面 ，降低网站转化率。网站速度还会影响 搜索引擎的排名 。随着威胁形势愈发复杂，组织需要抵御不良机器人，保护用户数据不受攻击，因而正在积极寻找提升网站安全性的方法。

传统上，构建一个包含速度、安全性、可用性和可扩展性的网站是一项艰巨的任务，会给开发人员带来负面影响。由于对开发人员资源的需求和可用性之间存在差异，寻找改进网站开发的方法可以缓解组织和底线的压力。

其中一种个方法是通过消除我们在开发过程中发现的耗时任务，包括：

确保网站能够在不停机的情况下管理流量峰值，同时尽量减少基础设施或云服务方面的支出

当更新页面后出现意外情况时，当页面中断或无法正常呈现时，必须迅速做出反应

将网站的后端和前端部分拼接起来

复杂的工作流程，包括收集利益相关者的反馈

组织可以使用构建网站的一种新的架构方法 Jamstack 来缓解所有这些问题。

为静态网站添加动态功能

Jamstack 始于静态网站的理念——为网站预先构建尽可能多的实用内容，并纳入动态元素，以获得攻击手段更少的快速网站。这个术语诞生于 2015 年，名为“ JAMstack ”，其含义为：

J = JavaScript，网站的编程语言

A = API，让原本静态的页面生成动态内容

M = 标记，即向浏览器提供格式化指示的 HTML 和 CSS 代码。

通过结合这三个要素，Jamstack 可帮助开发人员快速创建和维护网站，并能有效为用户服务。启动一个将在移动端、Web 和视频中良好渲染，并依靠 API 实现动态功能的静态网站可加速该流程。通过为网站预先构建尽可能多的内容，然后使用内容分发网络 (CDN) 将页面分发给世界各地的用户，提高页面速度。用户在访问网站时，看到的是一个由 CDN 提供的预渲染页面，不需要专用服务器。

值得注意的是，静态性质的页面并不要求内容是静态的。第三方 API（例如允许使用 Google 或 Facebook 的凭证登录网站的 API）可以帮助呈现动态内容，例如搜索、付款处理和实时数据。这种模块化方法提供了灵活性，并可避免供应商绑定——随着技术的变化和新工具的出现，替换不同 API 变得简单。与无服务器功能集成的能力也使 Jamstack 网站变��得更加动态。

在不需要 Web 应用程序服务器和数据库服务器的情况下，Jamstack 的页面可以随访问人数的增加而扩展，从而改善访问者的体验，提高组织的底线。

从本质上讲，Jamstack 网站没有需要由开发人员管理的后台。静态性质的页面意味着网站和数据库之间没有联系，减少了安全漏洞。由于所有网站元素均通过 CDN 或 API 提供，潜在的攻击者无法访问 Web 应用程序服务器或数据库服务器。

用这种方法创建的网站，不需要维护服务器，不需要创建暂存环境，所以对复杂的开发运维资源的需求较少。Jamstack 的简单性意味着与传统网站相比，移动的内容更少，因而出错的空间更小。由于前端与后端脱钩，Jamstack 网站的启动速度更快，也更可靠。

静态设置的另一优势是，页面要回退到更早的版本也很简单。这可以通过原子部署的概念来实现，即整个网站一次性更新，创建一个新版本。利用 Jamstack，开发人员有更大的自由进行试验，避免了传统网站令人疲惫的试验和错误——如果有些内容没有按照预期呈现，可以轻松将整个网站回退到以前的版本。

组建 Jamstack 工具箱

Jamstack 的工具、流程和最佳实践迅速发展，开始行动的一个重要部分是以开放的心态进行试验，密切关注最新发展成果。开始行动很简单，因为 Jamstack 与现有工作流程集成，许多组织已与供应商就关键技术建立了关系，加快了决策流程。这些技术包括：

CDN ：从用户附近提供网页，这是实现快速性能的要求。

静态网站生成器 (SSG)：使用原始数据和模板生成网站——将页面编码流程自动化，确保它们已预先构建，为用户准备就绪。

内容管理系统 (CMS)：作为一个内容库。Jamstack 网站的 CMS 被描述为“无头”，这意味着内容存储在代码库以外，并通过 API 提供，以便在不同设备上无缝显示。

扩大 Jamstack 的价值

我们仍处于 Jamstack 发展的早期，并非所有部署都同样有效。例如，许多 Jamstack 平台由中心化数据中心托管，与从边缘提供网站相比性能较慢。有些还对增加开发人员数量收取更多费用，这不利于大型团队协作，并可能导致定价不可预测。

Cloudflare 正在着力解决这些问题，同时也在探索增强协作安全性的方式，例如通过��使用受保护的共享预览链接。 Cloudflare Pages 是一个 Jamstack 部署平台，让构建和托管网站像编写代码和执行 git push 命令一样简单。Pages 处理 Cloudflare 全球边缘网络上的部署，无论用户位于世界哪个角落，网站均可在几毫秒内运行。其构建考虑了前端开发人员，包括通过简化配置和促进协作来加速迭代。

Cloudflare Pages 的主要优势包括：

无限免费协作人员，共同安全访问预览

支持自动部署的 Webhooks

内置免费 Web 分析

通过集成 Cloudflare Workers ——一个提供自动扩展的全球无服务器平台，能够创建自定义 API

在 250 多个城市设有数据中心的全球 CDN



Cloudflare 就影响当今技术决策者的最新趋势和主题发布了系列文章，本文为其一。