Cloudflare 帮助 Poki 通过快速加载的游戏迅速取得成功

Poki 是领先的网络游戏平台，每月为 3000 多万全球用户提供免费在线游戏。同时，Poki 还可帮助游戏开发人员将其游戏推向市场，并通过在线广告变现。平台基于玩家喜欢的游戏向其提供个性化推荐，以优化游戏查找过程。

Poki 努力确保其平台上的所有游戏可供全网即时访问。下载性能是保持用户回头率的关键因素。Poki 技术主管 Casper van Wezel 说：“我们发现，加载时间与成功玩游戏的次数直接相关。游戏加载速度越快，用户玩游戏的次数就越多，用户就越开心，从而带来更好的财务业绩。”

挑战

让游戏尽量贴近用户生活是 Poki 策略的关键。Poki 每天的用户游戏时间达到 110 万小时，并且用户使用多种母语（包括德语、中文和土耳其语）进行游戏，因此 Poki 需要满足分散于全球各地的高流量受众的需求。减少源站的工作负载至关重要，优化图像和动态游戏数据的传输也至关重要。

但是，使用之前的 CDN 提供商时，Poki 与用户的边缘通信始终存在问题。为了向用户和开发人员提供最佳性能，Poki 评估了大量 CDN 提供商，以寻找所需的解决方案。

Cloudflare 的解决方案

Poki 开始利用 Cloudflare 的 CDN 服务处理图像和游戏文件。然后，它还将其即时图像大小调整功能和 HTML 服务完全迁移到 Cloudflare。使用 Cloudflare Image Resizing，Poki 针对每个访问者设备提供已调整大小的优化图像，从而在不影响用户体验的情况下，使图像尽量精简。

无法缓存的动态游戏内容由 Cloudflare 的 Argo Smart Routing 提供。Casper van Wezel 说：“我们的数据表明，Cloudflare 的 Argo Smart Routing 产品胜过竞争对手。”通过 Cloudflare 全球网络，Argo 能够检测实时拥塞并将 Web 流量路由到最快捷可靠的网络路径上，从而帮助 Poki 为全球各地的用户优化性能。

Poki 和游戏玩家双赢

现在，由于可靠的高性能 Cloudflare 基础设施和功能，Poki 的下载速度得到了显著提高。正如 Casper van Wezel 所说：“在改善我们在美国的现有基础设施的同时，南美用户的访问速度大幅提升，因为我们不再从最便宜的边缘位置，而是从最快的边缘位置向其提供服务。”

Poki 因此优化了网站性能，这对于我们的用户体验以及保持用户参与度和活跃度至关重要。