«Сегодня Cloudflare помогает нам следить за тем, чтобы наши пользователи не передавали конфиденциальные данные или фрагменты кода в инструменты вроде ChatGPT или Gemini, благодаря чему мы можем безопасно использовать все преимущества ИИ. В дальнейшем мы будем рады постоянным инновациям Cloudflare в области защиты данных, в частности их видению и плану развития таких услуг, как DLP и CASB.»