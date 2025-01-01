DLP Cloudflare обеспечивают единообразную защиту конфиденциальных данных для всех сетей, SaaS и облачных приложений, пользователей и исходящей электронной почты, легко интегрируясь в архитектуру Zero Trust. Это обеспечивает комплексную защиту данных по всем каналам, сводя к минимуму риски безопасности и проблемы с соблюдением нормативных требований.
Устраните риски кражи данных благодаря непрерывному обнаружению и контролю ваших приложений с помощью объединенной платформы.
Легко развертывайте готовые профили DLP, чтобы отслеживать и блокировать попытки передачи контролируемых данных, в том числе персональной идентифицирующей информации, персональных данных о состоянии здоровья и фи�нансовой информации.
Используйте анализ контекста на основе искусственного интеллекта, точные совпадения данных (EDM), OCR и оценку рисков на основе поведенческого анализа для обеспечения детализированной защиты данных в режиме реального времени с минимальными ложными срабатываниями.
Повышайте гибкость и минимизируйте сложность структур с помощью наших интеграций, которые автоматически извлекают метки конфиденциальности и в�носят их в DLP-профиль.
Это решение автоматически проверяет трафик HTTP/S, файлы и содержимое электронной почты, адаптируясь к меняющимся угрозам с помощью защиты с учетом контекста. DLP от Cloudflare легко интегрируется в структуру Zero Trust, расширяя возможности мониторинга, обеспечивая защиту данных по всем каналам и позволяя организациям объединить меры защиты критичес�ки важных данных на единой платформе.
Мы считаем, что такое признание является свидетельством надежности архитектуры Cloudflare «легкий филиал, тяжелое облако» и ее способности содействовать глобальным предприятиям, ориентированным на облачные технологии, в ускорении модернизации своих сетей.
Cloudflare получила наивысший балл по критерию «Глобальная сеть». Мы считаем, что это признание подтверждает нашу приверженность созданию SASE «надлежащим образом», объединяя сетевые сервисы и сервисы безопасности в компонуемом, программируемом облаке connectivity cloud.
В рамках анализа рынка SASE в 2023 году KuppingerCole Analysts AG отметила несколько сильных сторон Cloudflare, таких как широкое распределенное присутствие в мире и высокотехнологичные средства ускорения трафика, большая мощность магистральных сетей, гарантия 100%-ной доступности и инновационный сервис удаленной изоляции браузера.
«Сегодня Cloudflare помогает нам следить за тем, чтобы наши пользователи не передавали конфиденциальные данные или фрагменты кода в инструменты вроде ChatGPT или Gemini, благодаря чему мы можем безопасно использовать все преимущества ИИ. В дальнейшем мы будем рады постоянным инновациям Cloudflare в области защиты данных, в частности их видению и плану развития таких услуг, как DLP и CASB.»
Таннер Рэндольф (Tanner Randolph), Applied Systems, руководитель отдела ИБ
Применяйте детализированные средства DLP, чтобы сократить риски для данных и ограничить возможность передачи конфиденциальной информации через облачные средства, теневые ИТ и электронную почту.
Cloudflare DLP автоматизирует отслеживание, контроль и аудит конфиденциальных данных для обеспечения соответствия меняющимся нормативным требованиям, таким как GDPR, CCPA и HIPAA, предлагая подробные журналы аудита и бесперебойную интеграцию с SIEM для минимизации регуляторных рисков.
Предотвратите выгрузку или раскрытие конфиденциальных данных в инструментах генеративного ИИ, таких как ChatGPT и Gemini, с помощью детального контроля доступа к приложениям и защиты на базе ИИ в режиме реального времени.