Cloudflare отмечена в отчете Gartner® Magic Quadrant™ 2024 года в категории «SASE от одного поставщика». Объявление >

Средства Cloudflare для предотвращения утечек данных (DLP)

Унифицированная, стабильная защита от разглашения важной информации.

DLP Cloudflare обеспечивают единообразную защиту конфиденциальных данных для всех сетей, SaaS и облачных приложений, пользователей и исходящей электронной почты, легко интегрируясь в архитектуру Zero Trust. Это обеспечивает комплексную защиту данных по всем каналам, сводя к минимуму риски безопасности и проблемы с соблюдением нормативных требований.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАЩИТЫ ОТ УТЕЧКИ ДАННЫХ
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Упрощение безопасности SaaS

Устраните риски кражи данных благодаря непрерывному обнаружению и контролю ваших приложений с помощью объединенной платформы.

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Унифицированное управление политиками

Легко развертывайте готовые профили DLP, чтобы отслеживать и блокировать попытки передачи контролируемых данных, в том числе персональной идентифицирующей информации, персональных данных о состоянии здоровья и финансовой информации.

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Гибкие средства управления данными

Используйте анализ контекста на основе искусственного интеллекта, точные совпадения данных (EDM), OCR и оценку рисков на основе поведенческого анализа для обеспечения детализированной защиты данных в режиме реального времени с минимальными ложными срабатываниями.

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Тесная интеграция с Microsoft MIP

Повышайте гибкость и минимизируйте сложность структур с помощью наших интеграций, которые автоматически извлекают метки конфиденциальности и вносят их в DLP-профиль.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Защита конфиденциальных данных в вашем окружении

Cloudflare DLP защищает конфиденциальные данные во всех средах — сети, SaaS и облачные приложения, пользователи и исходящая электронная почта — за счет применения настраиваемых детализированных политик и обнаружения в реальном времени на основе ИИ.

Это решение автоматически проверяет трафик HTTP/S, файлы и содержимое электронной почты, адаптируясь к меняющимся угрозам с помощью защиты с учетом контекста. DLP от Cloudflare легко интегрируется в структуру Zero Trust, расширяя возможности мониторинга, обеспечивая защиту данных по всем каналам и позволяя организациям объединить меры защиты критически важных данных на единой платформе.

Узнайте, как работают средства DLP в составе платформы SASE от Cloudflare

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ПРИЗНАНИЕ АНАЛИТИКОВ
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Cloudflare отмечена в отчете Gartner® Magic Quadrant™ 2024 года в категории «SASE от одного поставщика»

Мы считаем, что такое признание является свидетельством надежности архитектуры Cloudflare «легкий филиал, тяжелое облако» и ее способности содействовать глобальным предприятиям, ориентированным на облачные технологии, в ускорении модернизации своих сетей.

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Cloudflare названа «Сильным игроком» согласно исследованию Forrester Wave™ в категории «Решения в области периферийного сервиса безопасности», 1-й кв. 2024 г.

Cloudflare получила наивысший балл по критерию «Глобальная сеть». Мы считаем, что это признание подтверждает нашу приверженность созданию SASE «надлежащим образом», объединяя сетевые сервисы и сервисы безопасности в компонуемом, программируемом облаке connectivity cloud.

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Cloudflare названа лидером согласно отчету KuppingerCole Leadership Compass 2023 в категории SASE

В рамках анализа рынка SASE в 2023 году KuppingerCole Analysts AG отметила несколько сильных сторон Cloudflare, таких как широкое распределенное присутствие в мире и высокотехнологичные средства ускорения трафика, большая мощность магистральных сетей, гарантия 100%-ной доступности и инновационный сервис удаленной изоляции браузера.

Что говорят наши клиенты

«Сегодня Cloudflare помогает нам следить за тем, чтобы наши пользователи не передавали конфиденциальные данные или фрагменты кода в инструменты вроде ChatGPT или Gemini, благодаря чему мы можем безопасно использовать все преимущества ИИ. В дальнейшем мы будем рады постоянным инновациям Cloudflare в области защиты данных, в частности их видению и плану развития таких услуг, как DLP и CASB.»

Таннер Рэндольф (Tanner Randolph), Applied Systems, руководитель отдела ИБ

Основные примеры использования средств DLP

Cloudflare DLP помогает защищать конфиденциальные данные в SaaS-приложениях и репозиториях программного кода, предотвращая утечки данных и обеспечивая соблюдение нормативных требований

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Защита интеллектуальной собственности и программного кода

Применяйте детализированные средства DLP, чтобы сократить риски для данных и ограничить возможность передачи конфиденциальной информации через облачные средства, теневые ИТ и электронную почту.

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Соблюдение меняющихся нормативных требований

Cloudflare DLP автоматизирует отслеживание, контроль и аудит конфиденциальных данных для обеспечения соответствия меняющимся нормативным требованиям, таким как GDPR, CCPA и HIPAA, предлагая подробные журналы аудита и бесперебойную интеграцию с SIEM для минимизации регуляторных рисков.

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Безопасное использование искусственного интеллекта

Предотвратите выгрузку или раскрытие конфиденциальных данных в инструментах генеративного ИИ, таких как ChatGPT и Gemini, с помощью детального контроля доступа к приложениям и защиты на базе ИИ в режиме реального времени.

Помощь организациям по всему миру в переходе на Zero Trust

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