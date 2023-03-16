Função do CIO: 5 estratégias para o sucesso

Manter-se competitivo

Os últimos anos trouxeram mudanças sem precedentes para as empresas e o cenário de tecnologia e os CIOs tiveram que se adaptar rapidamente a essas mudanças. Com a incerteza contínua, é mais importante do que nunca ter um plano claro para proteger sua força de trabalho e posicionar sua organização para o sucesso, não importa o que aconteça.

À medida que as ameaças evoluem, nossa postura de segurança também deve evoluir. Para se manter competitivo, aqui estão cinco estratégias que todo CIO experiente deve considerar:

1. Implementar uma estratégia Zero Trust

À medida que a segurança cibernética se torna cada vez mais importante, muitas organizações estão adotando um modelo de segurança Zero Trust para proteger seus sistemas e dados. O Zero Trust assume que todos os usuários e dispositivos são potencialmente maliciosos e exige que eles autentiquem e autorizem todo o acesso a aplicativos e dados.

Enquanto muitas empresas estão em processo de implementação do modelo Zero Trust, há muitas outras que pararam ou ainda nem começaram. Priorize a implementação de uma arquitetura Zero Trust para garantir a segurança de toda a sua organização.

Em organizações maiores, pode ser útil nomear um“Diretor de Zero Trust” ou outro especialista para supervisionar a implementação em toda a empresa. Capacitar um líder dedicado para coordenar e executar a estratégia pode garantir uma implementação bem-sucedida do Zero Trust em sua organização.

2. Priorizar a defesa de e-mail

O e-mail é o aplicativo de negócios mais amplamente utilizado. O e-mail é o alvo mais comum para ataques, já que mais de 90% de todos os ataques cibernéticos começam com um e-mail de phishing . Como CIO, você deve priorizar a proteção dos sistemas de e-mail da sua organização contra ameaças cibernéticas.

Embora a educação dos usuários seja importante na prevenção de phishing e outros tipos de ataques baseados em e-mail, precisamos adotar uma abordagem Zero Trust para segurança de e-mail, em vez de culpar os usuários quando os ataques são bem-sucedidos. Mas a proteção integrada oferecida pelos grandes provedores de serviços de e-mail geralmente não é boa o suficiente.

Considere implementar uma proteção mais avançada contra phishing para proteger melhor sua organização contra esses ataques baseados em e-mail. Priorizar uma defesa de e-mail sólida reduzirá o risco de violação.

3. Proteger o usuário

Na era digital, os CIOs devem garantir que os sistemas e dados de suas organizações estejam protegidos contra ameaças cibernéticas. Uma abordagem eficaz é implementar métodos de autenticação mais robustos, como autenticação multifator à prova de phishing ou até mesmo eliminar senhas com autenticação sem senha. Essas estratégias podem ajudar a reduzir o risco de acesso não autorizado e proteger contra ataques.

Além disso, considere implementar o isolamento do navegador remoto para fornecer uma camada adicional de proteção aos usuários ao acessar a internet. Ao ajudar os usuários a ficarem mais seguros, você pode proteger a segurança e a integridade geral dos sistemas da sua organização.

4. Incluir o trabalho híbrido integralmente

Os CIOs devem se adaptar ao cenário de negócios em constante mudança. Com muitas organizações adotando o trabalho híbrido, a internet desempenha um papel mais proeminente na estratégia geral de rede.

Garanta que seus sistemas e processos estejam otimizados para esta nova realidade. Isso inclui priorizar a experiência do usuário de trabalhadores remotos e implementar um melhor monitoramento da experiência do usuário final para garantir que eles possam ser produtivos e colaborar de forma eficaz. Construir uma estratégia que leva em consideração o trabalho remoto ajudará sua organização a se manter competitiva.

5. Gerenciar o ambiente multinuvem

À medida que as organizações adotam cada vez mais sistemas multinuvem para gerenciar sua infraestrutura de TI, os CIOs devem ser capazes de navegar pela complexidade desses ambientes de maneira eficaz.

Uma abordagem é implementar uma estratégia integradas em todas as principais nuvens para simplificar o gerenciamento e reduzir a complexidade. Considere como você pode otimizar o desempenho e aplicar a segurança uniformemente em sua propriedade multinuvem. Além disso, preste atenção ao cenário regulatório e de conformidade em constante mudança e procure serviços em nuvem com recursos de conformidade integrados para minimizar a sobrecarga de suas equipes.

Navegando o futuro

É essencial ter um plano claro para proteger sua força de trabalho enquanto se adapta às mudanças. A implementação de uma estratégia Zero Trust, com foco na defesa de e-mail, proteção de usuários, inclusão do trabalho híbrido e gerenciamento eficaz de ambientes multinuvem ajudará sua organização a navegar no cenário tecnológico em evolução e ter sucesso.

Este artigo é parte de uma série sobre as tendências e os assuntos mais recentes que influenciam os tomadores de decisões de tecnologia hoje em dia.

