Usprawnianie procesu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi danych

Zmniejsz ryzyko związane ze zgodnością z przepisami i obniż całkowity koszt użytkowania (TCO) nawet o 50%
Schemat środowiska IT przed wdrożeniem connectivity cloud

Rosnąca wykładniczo ilość danych oraz przyspieszona modernizacja cyfrowa powodują, że organizacje mają trudności z zapewnieniem zgodności z przepisami. Liderzy ds. zgodności mogą jednak usprawnić ten proces dzięki jednej płaszczyźnie zarządzania oraz komponowalnym środkom kontroli bezpieczeństwa. Umów się na konsultację, aby dowiedzieć się, jak zacząć.

Zasoby

Biała księga

Ten raport EMA analizuje sytuację w zakresie zgodności danych i przedstawia praktyczne zalecenia dotyczące utrzymania tej zgodności.

Pobierz PDF
The state of data security and regulatory compliance
Infografika

Ta infografika przedstawia uproszczoną strategię rozwiązywania współczesnych problemów ze zgodnością danych.

Pobierz PDF
Krótki opis rozwiązania

[Po angielsku] Spełniaj zmieniające się wymagania dzięki komponowalnej platformie, która pomaga przedsiębiorstwom usprawniać proces zapewnienia zgodności z przepisami za pomocą różnorodnych środków kontroli bezpieczeństwa.

Pobierz PDF
Zobacz, jak dzięki Cloudflare wiodące przedsiębiorstwa usprawniają proces zapewnienia zgodności z przepisami

Korzystając z usługi Cloudflare, PhonePe chroni ponad 33 mln sprzedawców i zapewnia ponad 400 mln zarejestrowanych użytkowników bezproblemowe korzystanie ze swojej platformy z niskimi opóźnieniami.

Zapoznaj się ze studium przypadku

[Po angielsku] Flo, wiodąca aplikacja zdrowotna dla kobiet, pomaga chronić dane dotyczące klientów dzięki Cloudflare.

Zapoznaj się ze studium przypadku

[Po angielsku] Firma Temple and Webster wdrożyła Cloudflare, aby zastąpić starsze rozwiązania w zakresie wydajności i bezpieczeństwa, zabezpieczyć dostęp pracowników i ulepszyć zgodność z przepisami.

Zapoznaj się ze studium przypadku

Umów się na konsultację, aby:

  • obniżyć o 65% prawdopodobieństwo naruszenia bezpieczeństwa danych,
  • zmniejszyć o 24% roczne składki ubezpieczenia od cyberzagrożeń,
  • skrócić o 59% czas poświęcany na zarządzanie systemami/procesami.

Porozmawiaj z ekspertem

