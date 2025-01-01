Rosnąca wykładniczo ilość danych oraz przyspieszona modernizacja cyfrowa powodują, że organizacje mają trudności z zapewnieniem zgodności z przepisami. Liderzy ds. zgodności mogą jednak usprawnić ten proces dzięki jednej płaszczyźnie zarządzania oraz komponowalnym środkom kontroli bezpieczeństwa. Umów się na konsultację, aby dowiedzieć się, jak zacząć.
Ten raport EMA analizuje sytuację w zakresie zgodności danych i przedstawia praktyczne zalecenia dotyczące utrzymania tej zgodności.
Ta infografika przedstawia uproszczoną strategię rozwiązywania współczesnych problemów ze zgodnością danych.
[Po angielsku] Spełniaj zmieniające się wymagania dzięki komponowalnej platformie, która pomaga przedsiębiorstwom usprawniać proces zapewnienia zgodności z przepisami za pomocą różnorodnych środków kontroli bezpieczeństwa.
Korzystając z usługi Cloudflare, PhonePe chroni ponad 33 mln sprzedawców i zapewnia ponad 400 mln zarejestrowanych użytkowników bezproblemowe korzystanie ze swojej platformy z niskimi opóźnieniami.
[Po angielsku] Flo, wiodąca aplikacja zdrowotna dla kobiet, pomaga chronić dane dotyczące klientów dzięki Cloudflare.
[Po angielsku] Firma Temple and Webster wdrożyła Cloudflare, aby zastąpić starsze rozwiązania w zakresie wydajności i bezpieczeństwa, zabezpieczyć dostęp pracowników i ulepszyć zgodność z przepisami.