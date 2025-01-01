Wraz ze wzrostem liczby transakcji cyfrowych i rozwojem standardów PCI DSS firmy mają coraz większe trudności z zapewnianiem bezpieczeństwa i zgodności. Korzystając z jednolitej platformy zabezpieczeń, która umożliwia dodawanie polityk w miarę potrzeb, zamiast stosowania skomplikowanej kombinacji polityk w przestarzałych rozwiązaniach punktowych, liderzy ds. zgodności mogą uprościć proces uzyskiwania zgodności ze standardami PCI i zapewnić ochronę wrażliwych danych płatniczych. Umów się na konsultację, aby dowiedzieć się więcej na temat wdrażania.
Ten dokument przedstawia strategie zapewniania zgodności ze standardem PCI DSS 4.0 w usprawniony i programowalny sposób.
Dowiedz się, jak produkty Cloudflare pomagają Ci osiągnąć zgodność ze standardem PCI DSS 4.0 i upraszczają realizację potrzeb w zakresie bezpieczeństwa.
Poznaj wyzwania związane ze zgodnością ze standardem PCI DSS 4.0 i poznaj narzędzia, które skutecznie usprawnią ten proces.