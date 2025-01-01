Prosta zgodność ze standardem PCI DSS Ujednolicona platforma do zabezpieczenia danych kart płatniczych i utrzymywania zaufania klientów

Wraz ze wzrostem liczby transakcji cyfrowych i rozwojem standardów PCI DSS firmy mają coraz większe trudności z zapewnianiem bezpieczeństwa i zgodności. Korzystając z jednolitej platformy zabezpieczeń, która umożliwia dodawanie polityk w miarę potrzeb, zamiast stosowania skomplikowanej kombinacji polityk w przestarzałych rozwiązaniach punktowych, liderzy ds. zgodności mogą uprościć proces uzyskiwania zgodności ze standardami PCI i zapewnić ochronę wrażliwych danych płatniczych. Umów się na konsultację, aby dowiedzieć się więcej na temat wdrażania.