Potrzebujemy wyjątkowo silnych zabezpieczeń dla naszych klientów, którzy przesyłają prywatny kod aplikacji do Docker Hub. Cloudflare Workers zapewnia warstwę uwierzytelniania, która gwarantuje, że każdy, kto próbuje uzyskać dostęp do danych użytkowników, jest do tego upoważniony.