Dyrektywa UE w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych 2.0 (NIS2) zmusi wiele organizacji do wzmocnienia strategii cyberbezpieczeństwa. Wdrożenie ujednoliconej platformy łączności sieciowej i bezpieczeństwa może pomóc Twojemu zespołowi zmniejszyć poziom ryzyka i spełnić nowe wymagania — bez zwiększania kosztów i złożoności.
Skontaktuj się z firmą Cloudflare, aby opracować plan zapewnienia zgodności z dyrektywą NIS2 dla swojej firmy.
Podczas tego webinarium omawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone przez dyrektywę NIS 2 oraz przedstawiamy środki w zakresie zarządzania ryzykiem niezbędne do spełnienia jej wymogów.
W tej białej księdze opisano przechodzenie od zgodności z dyrektywą NIS1 do zgodności z wymogami dyrektywy NIS2 oraz wyjaśniono, jak connectivity cloud firmy Cloudflare może pomóc w zapewnieniu tej zgodności.
W tym e‑booku opisano wyzwania związane ze zgodnością z przepisami wynikające z dotychczasowych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa oraz to, jak connectivity cloud firmy Cloudflare może pomóc w uporaniu się z nimi.
Korzystając z usługi Cloudflare, PhonePe chroni ponad 33 mln sprzedawców i zapewnia ponad 400 mln zarejestrowanych użytkowników bezproblemowe korzystanie ze swojej platformy z niskimi opóźnieniami.
[Po angielsku] Firma Temple and Webster wdrożyła Cloudflare, aby zastąpić starsze rozwiązania w zakresie wydajności i bezpieczeństwa, zabezpieczyć dostęp pracowników i ulepszyć zgodność z przepisami.
Porsche Informatik polega na Cloudflare w zakresie zarządzania ruchem dla swojej marki i sieci dealerskiej, ochrony stron internetowych przed zagrożeniami i automatyzacji zadań migracji do chmury