기술 격차 해소: AI가 낮은 수준의 일부 작업을 넘겨받을 수 있으므로 IT 및 보안팀에서는 첨단 기술을 갖춘 인력이 필요합니다. IT 팀에는 데이터 과학, ML, 신경망에 대한 전문 지식을 갖춘 사람이 필요합니다.



동시에 IT 및 비즈니스 팀에서는 도메인 전문 지식이 필요합니다. 예를 들어, AI를 사용하여 의료 의사 결정을 개선하려면 의료 전문가와 협업해야 합니다. 데이터 과학은 컴퓨터 과학, 수학 및 통계, 도메인 지식의 교차점이어야 합니다.



보안팀에는 AI 모델에서 생성한 결과를 해석하고 진화하는 위협에 대응하기 위해 전략이나 정책을 어떻게 변경해야 하는지를 결정할 수 있는 사람들이 필요합니다. 제가 봐온 가장 일반적인 실수 중 하나는 의미를 이해하지 않고 모델의 결과물을 받아보는 것입니다. 명예의 전당에 오가는 선수의 예를 기억하시죠. 결과물만 받아보는 경우(해당 결과물은 명예의 전당에 입성할 사람이 누구일지 가장 잘 예측할 수 있는 요인이라는 것을 알게 된 것입니다), 젊은 야구 선수들은 가장 많은 타수에 집중해야 한다고 생각할 수 있습니다. 하지만 선수들은 실제로는 길고 뛰어난 경력을 쌓을 수 있도록 기술을 개발하기 위해 노력해야 합니다.