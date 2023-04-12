スーパーボウルのサイバーセキュリティ：悪意の発生に対し防御する







スーパーボウルでは、フットボールのレジェンドが盛り上がり、ブランドがその度胸を試します。最も激しい競争と、広告の権力の展示会のようです。NFLのトップクラスの人材とブランドの大ヒット広告に私たちは皆目を向けていますが、その背後では何が起きているのでしょうか？広告主、ITチーム、そしてCIOは、自らの大勝負に備えており、コーチや選手がフィールド上でのパフォーマンスに対し戦略を立てるのと類似しています。

昨年、Cloudflareは試合を注視しながら、Bud Light、Pringles、CoinbaseなどのブランドのWebサイトトラフィックが急増したことを確認しました。Coinbaseの拡散したQRコードは、トラフィックの急増に対処できず、ランディングページをクラッシュさせました。これは、広告の成功によってテクノロジーの欠点が明らかにされることを証明しています。適切なインフラストラクチャとセキュリティツールを持つことは、大規模なトラフィックの急増時にWebサイトの障害を回避する上で非常に重要です。

スーパーボウルの広告や新製品の発売などによりトラフィックが急増することは、セキュリティ専門家、ITリーダー、そのチーム、CIO、その他の技術リーダーのための貴重な学びとなりました。試合前の群衆にベストプラクティスを組み込むことで、試合当日に失望することはないでしょう。Vince Lombardiは、次のように述べています。「私たちは、仕事を成功させる人もいれば、失敗する人もいます。ですが、ただ一つ、成果によってのみ判断されるのです」

あなたのブランドに、大きな成果を得たいと思いますか？マーケティング関連のトラフィックの急増に先んじる、4つのヒントをご紹介します。



ファーストダウン：ターゲットとなる準備をしましょう

ブランドが脚光を浴びれば浴びるほど、サイバーセキュリティの脅威のターゲットになる可能性は高くなります。スーパーボウルのような大勝��負の時には、セキュリティは必要不可欠なものです。これは、攻撃者のレーダーに現れていない新しいブランドに特に当てはまります。攻撃ベクトルの可能性を特定し、適切なセキュリティ措置を講じることで、ゲームに先んじていきましょう。

チームと組み、次の質問をしましょう：

セキュリティに適切に投資することは、ニュースの一面を飾るデータ漏洩の苦痛を回避し、広告の成功を勝ち取ることを意味するかもしれません。



セカンドダウン：ファンや視聴者が気軽に利用��できるようにする

スーパーボウルで視聴者を惹き付ける際には、できるだけ簡単でシームレスな体験を提供できるようにすることが不可欠です。モバイルに最適化されたコンテンツと記憶に残るURLを使用して、ソファに座りながら体験できるものを組み込みましょう。最近では、QRコードがスーパーボウル関連広告にも登場しました。貴社のコンテンツが他のデジタルコンテンツとどのように結び付き、ソーシャルメディアに勢いよく拡散されるのかを考え、共有しやすくすることが重要です。

10年前の停電時にOreoのツイートがどのようにインターネットを席巻したのかを覚えていますか？スーパーボウルの停電時のOreoの素早い行動は、リアルタイムのカスタマーエンゲージメントの力を示しています。このような大きな利益をもたらす瞬間を最大限に活用するために、ソーシャルメディアとカスタマーサービスチームに十分にスタッフを配置し、視聴者やファンからの問い合わせや懸念に対応するための準備を万全にしましょう。



サードダウン：前例のないトラフィックの急増に備える

準備を整えて、急増に備えましょう。大企業でさえ、突然の訪問者の流入に対処するのに支援が必要なため、より小さなブランドは、この課題に圧倒されると感じることがあるかもしれません。

規模を簡略化することに焦点を当てることが重要です。ランディングページが、脚光を浴びる準備ができているか確認しましょう。これを実行するためのヒントをいくつかご紹介します。まず、ページのサイズを最小限に抑え、CDN経由で配信される高速で信頼性の高い静的サイトを選択します。そして、トラフィックの急増に対処できるストリーミングサービスを選択します。ボトルネックとなりページのパフォーマンスを低下させる可能性があるため、サードパーティコンテンツの使用を制限することも効果的です。また、ファンの流入を管理するためには、トランザクションの処理のために待機室を用意することが必要になる場合もあることを忘れないでください。

すべてのトラフィックの急増が同じように生じるわけではありません。正当なトラフィックの急増はDDoS攻撃を模倣する可能性があるため、良いトラフィックと悪いトラフィックを区別する行動分析を持つことが非常に重要です。システムを保護した実績のあるブランドの中には、行動分析の基礎をすでに持っているブランドもありますが、ほとんどのブランドはファンと攻撃者を区別するのに役立つテクノロジープロバイダーとの協力を必要とします。



フォースダウン：すべてのシナリオに対し計画する

予期せぬことを見逃さず、何事にも備えておきましょう。トラフィックスパイクやサイバーセキュリティの脅威に備えることは極めて重要ですが、大きなイベント中に予��期せぬ問題が起きた場合に、それを説明することも重要です。

オンラインIDを保護するには、ドメイン登録を注意深く計画し、正しく設定しましょう。フィッシング詐欺から従業員やクライアントを守るために、広告活動に固有のドメイン名を使用することを検討しましょう。さらに、国際文字を使ったわずかなバリエーションを利用した、サイバースクワッティング（ドメイン名占拠）にも気を配るようにしましょう。

Joe Gibbsコーチはかつて、「勝利への取り組みは準備から始まる」と述べています。チャンピオンのように、課題に対処するためのしっかりしたバックアッププランと対応チームを用意し、広告キャンペーンを優勝レベルで提供しましょう。



タッチダウン

フィールドでの伝説的な瞬間から栄誉殿堂に値する広告キャンペーンまで、スーパーボウルは伝説が生まれ、ブランドがその魅力を証明する場所です。サイバーセキュリティの脅威に対する防御から、増加するトラフィックの対処、およびゲーム後のデータの分析に至るまで、ITチーム、セキュリティ専門家、CIOは広告キャンペーンを成功させるためのMVPです。成功の鍵は、確固たる計画を立て、専任チームを結成することです。フィールド上の選手と同様に、企業は課題に取り組むために最善のゲームを作り出し、勝利を収めるパフォーマンスを提供する必要があります。

この記事は、技術関連の意思決定者に影響を及ぼす最新のトレンドとトピックについてお伝えするシリーズの一環です。

この記事は当初、Security Boulevardのために制作されたものです