データコンプライアンスの合理化 コンプライアンスリスクを低減し、TCOを最大50%削減

データの急増とデジタルモダナイゼーションの加速により、規制コンプライアンスを維持することが難しくなっています。しかし、コンプライアンスリーダーは、単一のコントロールプレーンとコンポーザブルなセキュリティ制御でプロセスを合理化することができます。合理化の始め方について、コンサルテーションをご依頼ください。