データコンプライアンスの合理化

コンプライアンスリスクを低減し、TCOを最大50%削減
データの急増とデジタルモダナイゼーションの加速により、規制コンプライアンスを維持することが難しくなっています。しかし、コンプライアンスリーダーは、単一のコントロールプレーンとコンポーザブルなセキュリティ制御でプロセスを合理化することができます。合理化の始め方について、コンサルテーションをご依頼ください。

リソース

ホワイトペーパー

このEMAレポートでは、データコンプライアンスの現況を考察し、コンプライアンスを維持するための実用的な推奨事項を提示しています。

The state of data security and regulatory compliance
インフォグラフィック

このインフォグラフィックスは、現代のデータコンプライアンスの課題を解決するための戦略を簡略化したものです。

ソリューション概説

[英語のみ] コンプライアンスの合理化を支援する拡張可能なセキュリティコントロールが備わったコンポーザブルプラットフォームで、進化する要件に対応します。

Cloudflareでコンプライアンスを合理化した大手企業の事例をご覧ください

PhonePeはCloudflareを使って、3300万の商店を保護し、フリクションのない低遅延のカスタマーサービスを4億人以上の登録ユーザーに提供しています。

世界一の女性の健康アプリFloは、Cloudflareを利用して顧客データを保護します。

[英語のみ]Temple & Websterは、Cloudflareを採用し、従来のパフォーマンスやセキュリティソリューションを置き換え、従業員のアクセスを保護し、法規制の順守を促進しました。

以下の実現に向けて、コンサルテーションをご依頼ください：

  • データ漏洩の可能性を65%低減
  • サイバー保険の年換算保険料を24%削減
  • システムやプロセスの管理に費やす時間を59%削減

