データの急増とデジタルモダナイゼーションの加速により、規制コンプライアンスを維持することが難しくなっています。しかし、コンプライアンスリーダーは、単一のコントロールプレーンとコンポーザブルなセキュリティ制御でプロセスを合理化することができます。合理化の始め方について、コンサルテーションをご依頼ください。
このEMAレポートでは、データコンプライアンスの現況を考察し、コンプライアンスを維持するための実用的な推奨事項を提示しています。
このインフォグラフィックスは、現代のデータコンプライアンスの課題を解決するための戦略を簡略化したものです。
[英語のみ] コンプライアンスの合理化を支援する拡張可能なセキュリティコントロールが備わったコンポーザブルプラットフォームで、進化する要件に対応します。
PhonePeはCloudflareを使って、3300万の商店を保護し、フリクションのない低遅延のカスタマーサービスを4億人以上の登録ユーザーに提供しています。
世界一の女性の健康アプリFloは、Cloudflareを利用して顧客データを保護します。
[英語のみ]Temple & Websterは、Cloudflareを採用し、従来のパフォーマンスやセキュリティソリューションを置き換え、従業員のアクセスを保護し、法規制の順守を促進しました。
