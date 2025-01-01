サインアップ

Cloudflareでオンデマンド動画

時間を浪費する開発ステップを減らして、高品質の動画を配信

Cloudflare Streamを使えば、動画専門家のチームがなくてもオンデマンド動画のアップロード、保存、符号化、配信ができます。

Cloudflareの違い
動画配信を大規模に最適化

Cloudflare Streamは、理想的な解像度の低遅延動画をさまざまな接続先、デバイス、プラットフォームに自動配信します。

cloudflare api
開発者が使いやすい動画API

当社グローバルネットワークでシングルパスのトラフィックルーティングと検査を行うことにより、高速で信頼性の高い一貫した動画配信を実現します。

単一プラットフォームで透明性のある料金設定

従来の動画CDNと違い、Streamは転送されたバイトの総数でなく視聴された分数に対して課金します。イングレス、コンピュート、エグレスに対する支払いはありません。

仕組み

グローバルなプラットフォームとネットワークでオンデマンド動画を配信

Cloudflare Streamは、オンデマンド動画を単一のコネクティビティクラウドで配信します。

  • 世界330都市に広がり、インターネットユーザーの95%から数ミリ秒内に位置するグローバルネットワークで、お客様の動画をホストし、配信します
  • Streamはお客様に代わって、動画コーデック、プロトコルなどを自動的に管理します
  • HLSまたはDASHをサポートするあらゆる動画プレーヤーと統合します
  • 再生回数や視聴パターンの詳細を追跡し、動画戦略への反映を支援します
PhonePeはCloudflareで完璧な動画配信を実現

PhonePeは、ユーザーのデバイスタイプ、ロケーション、ネットワーク条件にかかわらず動画配信を改善したいと考えました。

同社はすべての動画配信にCloudflare Streamを使っています。現在、同社の顧客は高速で信頼性の高いマルチメディアエクスペリエンスを得られ、PhonePeを繰り返し利用しています。

「以前は3種類のビットレートから選べましたが、選択は1度きりでした。今は、Streamがレートを動的に変更してくれるので、ストールやジターが無くなり、カスタマーエクスペリエンスが向上しています。」

Cloudflare Streamで動画をオンデマンド設定する方法

開発者ドキュメントを読む
Cloudflareとの出会い

Cloudflareのコネクティビティクラウドは動画配信の簡素化と合理化を実現

Pull request icon
構成可能なアーキテクチャ

APIは自在にプログラム可能で、ロギング、ルーティング、キャッシング、復号化はロケーションをカスタマイズできるため、あらゆる特殊ユースケースに対応します。

Wrench icon
統合

シングルパス検査とインターネットユーザーの95%から50ミリ秒以内のネットワークで、ユーザーエクスペリエンスを維持します。

Thought bubble icon
脅威インテリジェンス

日々~1900億件の脅威をブロックし集めた情報を基に、ビルトインセキュリティでより多くの脅威をブロックします

Applications icon
統合インターフェース

リモートワークフォースを保護するセキュリティサービスをすべて単一のUIに統合することにより、ツールの無秩序増加とアラート疲れを緩和します

