Cloudflare Streamは、理想的な解像度の低遅延動画をさまざまな接続先、デバイス、プラットフォームに自動配信します。
当社グローバルネットワークでシングルパスのトラフィックルーティングと検査を行うことにより��、高速で信頼性の高い一貫した動画配信を実現します。
従来の動画CDNと違い、Streamは転送されたバイトの総数でなく視聴された分数に対して課金します。イングレス、コンピュート、エグレスに対する支払いはありません。
Cloudflare Streamは、オンデマンド動画を単一のコネクティビティクラウドで配信します。
APIは自在にプログラム可能で、ロギング、ルーティング、キャッシング、復号化はロケーションをカスタマイズできるため、あらゆる特殊ユースケースに対応します。
シングルパス検査とインターネットユーザーの95%から50ミリ秒以内のネットワークで、ユーザーエクスペリエンスを維持します。
日々~1900億件の脅威をブロックし集めた情報を基に、ビルトインセキュリティでより多くの脅威をブロックします
リモートワークフォースを保護するセキュリティサービスをすべて単一のUIに統合することにより、ツールの無秩序増加とアラート疲れを緩和します