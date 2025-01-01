選挙Webサイトは民主主義選挙において重要な�役割を果たします。

選挙Webサイトは選挙前、選挙中、選挙後に重要な情報を提供します。ただ、攻撃の標的になったり、トラフィックピーク時に脆弱性の問題が発現する可能性もあります。

そこでここでは、脆弱性がいかに民主主義選挙のスムーズな実施を妨げるか、いくつかの可能性についてお話します：

選挙前

セキュリティとパフォーマンスの脆弱性が原因で、サイトが利用できなくなったり、有権者登録や投票用紙に記載される州や自治体の特定措置に関して偽情報が拡散されたりする可能性があります。

選挙中

セキュリティとパフォーマンスの脆弱性が原因で、選挙Webサイトを訪れる市民が投票の場所と日時に関する重要情報にアクセスできない可能性があります。

選挙後

セキュリティとパフォーマンスの脆弱性が原因で、選挙後に選挙Webサイトを訪れる人が選挙結果を見られなかったり、リアルタイムの情報更新を受けられなかったりする可能性があります。