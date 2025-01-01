Condizione di rischio unificata

Una guida per i CISO per ridurre il rischio e la complessità
Con la continua espansione delle superfici di attacco, la gestione del rischio informatico sta diventando troppo complessa: i team di sicurezza sono rallentati da troppi strumenti isolati, troppi segnali e troppi sforzi manuali per valutare, dare priorità e mitigare il rischio.
Questa guida CISO delinea un approccio più semplice che unifica le fasi chiave della gestione della postura del rischio su un'unica piattaforma. Nello specifico, questo approccio unificato semplifica il modo in cui le aziende possono valutare il rischio in modo dinamico, scambiare segnali di rischio tra gli strumenti esistenti e applicare controlli negli ambienti IT in evoluzione.
Scarica questa guida per i CISO per scoprire come mitigare più rischi con meno sforzo. Scopri:
Come valutare il rischio in modo dinamico tra persone e app
Come fare di più con le tecnologie di sicurezza che già utilizzi, inclusi gli strumenti EPP, IdP, SIEM e XDR
Come semplificare il modo in cui proteggi la tua superficie d'attacco in espansione facendo convergere i controlli Security Service Edge (SSE) e delle applicazioni Web e API (WAAP) su un'unica piattaforma