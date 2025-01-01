Con l'aumento del volume delle transazioni digitali e l'evoluzione degli standard di conformità PCI DSS, le aziende hanno sempre più difficoltà a tenere il passo. Tuttavia, facendo affidamento su una piattaforma di sicurezza unificata che consente di aggiungere policy quando ne hai bisogno invece di una complessa combinazione di policy su soluzioni puntuali obsolete, i leader della conformità possono semplificare il processo di conformità PCI e garantire la protezione dei dati sensibili sui pagamenti. Richiedi una consulenza per iniziare.
Questo documento delinea le strategie per soddisfare la conformità PCI DSS 4.0 in modo semplificato e programmabile.
Scopri come i prodotti Cloudflare ti aiutano a raggiungere la conformità al PCI DSS 4.0 e a semplificare le tue esigenze di sicurezza.
Esplora le problematiche della conformità al PCI DSS 4.0 e scopri gli strumenti per semplificare il processo in modo efficace.