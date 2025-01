Karma Assurance s'apprête à bouleverser le marché canadien de l'assurance en tirant parti du réseau Cloudflare pour offrir à ses clients des performances élevées et une sécurité en ligne. Karma Assurance est une startup du secteur de l'assurance basée à Québec, au Canada. Elle a été créée avec la ferme conviction que l'achat d'une assurance doit être simple et transparent. Pour réaliser cette mission, Karma Assurance a mis en place une plateforme en ligne qui permet aux Canadiens de faire des achats et de souscrire une assurance vie sans avoir à rencontrer un courtier d'assurance en personne, tout en bénéficiant des conseils et du soutien d'un courtier offrant un service complet.

Les défis de Karma Assurance : maintenir des performances élevées et sécuriser les données clients

Comme pour toute startup, les ressources ne sont pas illimitées. Étant avisée sur le plan technique, Karma Assurance a développé une stratégie complexe pour le déploiement de son infrastructure, mais elle a rapidement découvert que les ressources nécessaires à l'exécution de ce plan l'empêcheraient de développer son activité principale. Karma Assurance avait donc besoin d'une solution de remplacement. Le CTO, président et cofondateur de Karma Assurance, Martin Bailey, explique : « Nos exigences étaient des datacenters canadiens, le DNSSEC, le SSL strict, l'IPv6, le HTTP/2, des extractions des serveurs d'origine authentifiées, un pare-feu transparent et une mise en cache personnalisable. »

La solution de Karma Assurance : une solution avancée reposant sur un fournisseur unique avec une présence au Canada

Karma Assurance cherchait une solution reposant sur un fournisseur unique avec une présence au Canada, pour garantir les performances et la sécurité du web. « Nous avons examiné les solutions Amazon AWS, Microsoft Azure, Sucuri et Incapsula », déclare Bailey. « Au cours de l'année dernière, aucun de ces services n'avait de présence forte au Canada et aujourd'hui, ils sont essentiellement limités à une seule ville. Ils visent soit la fonctionnalité CDN pure, soit le WAF pur sans l'intégration transparente de la gestion du DNSSEC et du traitement transparent par un proxy. » La société Cloudflare, elle, répondait bien à ces besoins.

La suite de sécurité de Cloudflare a apporté à Karma Assurance la tranquillité d'esprit et une conformité réglementaire utile. M. Bailey explique : « En tant que courtier en assurance, nous devons prouver que nous prenons les précautions nécessaires pour empêcher tout accès non autorisé à nos données. En autorisant Cloudflare comme utilisateur unique de notre cloud privé, nous avons éliminé des classes entières de vecteurs de menaces et rendu notre sécurité beaucoup plus simple à prouver. » En outre, les datacenters de Cloudflare à Montréal, Toronto et Vancouver ont fourni un avantage réglementaire : « Nos clients apprécient vraiment de savoir que leurs données restent dans une même législation et cela garantit notre conformité réglementaire », a déclaré M. Bailey.

Karma Assurance a constaté des améliorations immédiates dès son passage à Cloudflare. Martin Bailey explique : « Notre plus grand concurrent américain a des délais d'API pouvant atteindre 5 secondes lorsqu'un curseur est déplacé sur leur site. Conçu avec soin pour rendre nos API de devis cachables, le CDN Cloudflare en périphérie nous aide à réduire ces latences sur une plage de 20 ms. C'est un énorme coup de pouce pour notre expérience utilisateur. Nos premiers testeurs ne cessent de nous demander s'ils voient des données réelles, en direct, car les informations apparaissent instantanément. »

Ces curseurs sur le site web de Karma Assurance semblent se charger instantanément malgré l'extraction de données en direct depuis plusieurs compagnies d'assurance.

Martin Bailey conclut en ces termes : « Cloudflare a répondu à toutes nos exigences techniques en proposant un package facile à utiliser, avec de l'espace pour notre croissance, que nous espérons rapide. »