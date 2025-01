DI.FM élimine les coûts de trafic sortant en utilisant Blackblaze et la Bandwith Alliance de Cloudflare

Digitally Imported (DI.FM) est une radio en ligne destinée aux amateurs de musique électronique du monde entier. Lancée en 1999 avec une seule station, DI.FM propose aujourd'hui plus de 90 stations spécialisées sur le Web, des applications mobiles et des partenaires de streaming tiers. Avec un vaste catalogue de musique électronique entièrement sélectionnée par des spécialistes, DI.FM propose un service d'écoute de qualité supérieure, alliant authenticité, originalité et diversité.

The Challenge

DI.FM recherchait une plateforme mondiale de diffusion performante et fiable pour diffuser des contenus en streaming dans le monde entier à partir de ses serveurs d'origine colocalisés. En outre, elle voulait y parvenir sans payer de frais élevés pour le stockage et le transfert de données de leur serveur d'origine vers leur plateforme de diffusion de contenu et pour la transmission finale aux utilisateurs finaux (de nombreux fournisseurs cloud facturent des frais supplémentaires à chaque étape de ce processus).

This is where the Bandwidth Alliance came in: by pairing Backblaze's affordable and reliable object storage with Cloudflare's global cloud platform, including its best-in-class CDN, DI.FM found a path to a modern and resilient media streaming solution that integrates well with their hybrid infrastructure — while achieving major cost savings.

The Bandwidth Alliance Solution

Le streaming est au cœur de l'activité de DI.FM, et sans une plateforme cloud mondiale pour gérer la distribution, leur produit ne fonctionnerait pas. Il leur faut un partenaire dont les tarifs sont à la fois transparents et prévisibles disposant de suffisamment de capacités pour répondre aux besoins de leur clientèle mondiale.

Au moment d'évaluer des partenaires potentiels, DI.FM a cherché à établir un équilibre de prix entre son serveur d'origine et le CDN, puis à optimiser les coûts de transfert entre les points de présence du CDN et les utilisateurs finaux. Nombre des fournisseurs évalués par DI.FM pratiquaient des tarifs excessifs pour ces transferts, avaient recours à des montages complexes pour soutirer des frais supplémentaires et ne disposaient pas de la couverture mondiale dont DI.FM avait besoin.

The Bandwidth Alliance proved to be the answer. By migrating to Cloudflare, DI.FM was immediately able to deliver content from Cloudflare’s global network, spanning over 330 cities in 90 countries worldwide. Now, listeners who previously had to deal with the latency of streaming content from remote servers are seeing a vastly improved experience, with tunein latency (the delay between pressing play and audio starting in their client) improving by as much as 300ms.

En plus d'utiliser Cloudflare pour diffuser des contenus multimédia en streaming et distribuer son contenu web, DI.FM exploite également le puissant dispositif de protection de Cloudflare qui assure la sécurité du site et des API de DI.FM, notamment en obfusquant l'emplacement de ses serveurs d'origine.

Parallèlement, DI.FM a commencé à utiliser le système de stockage B2 de Backblaze, qui est un système de stockage objet actif similaire au S3 d'AWS, mais dont le coût est nettement inférieur. Backblaze et Cloudflare étant tous deux membres de la Bandwidth Alliance, les deux sociétés ont renoncé aux frais de trafic sortant généralement facturés par les autres fournisseurs cloud, ce qui signifie que DI.FM n'a pas à payer pour transférer son contenu depuis la plateforme de stockage de Backblaze vers le réseau mondial de Cloudflare.

« Grâce à la Bandwidth Alliance, DI.FM est en mesure de s'adapter efficacement à la demande croissante : le contenu est stocké sur Backblaze B2 (pour un coût quatre fois inférieur à celui de S3), puis est acheminé via le réseau de distribution mondial de Cloudflare sans aucun frais de trafic sortant », a déclaré Nilay Patel, vice-président des ventes chez Backblaze

About the Bandwidth Alliance

Les frais de transfert de données facturés par de nombreux fournisseurs cloud peuvent constituer une partie non négligeable de votre facture d'hébergement dans le cloud. Étant donné que les fournisseurs cloud utilisent leur propre infrastructure de télécommunication mondiale ou font appel à des fournisseurs de services de transit pour acheminer le trafic, ils doivent faire face à des coûts d'infrastructure qu'ils répercutent sur leurs clients sous forme de frais de transfert de données.

Most cloud providers that deliver traffic to users via Cloudflare share a presence with Cloudflare in the same data centers around the world. In these data centers traffic is transferred locally through a peering connection, minimizing infrastructure costs and transit charges. Our partners have agreed to pass on these cost savings to our joint customers by waiving or reducing data transfer charges.