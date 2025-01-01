Con el crecimiento exponencial de los datos y la aceleración de la modernización digital, las organizaciones tienen dificultades para garantizar el cumplimiento normativo. Sin embargo, los responsables del cumplimiento normativo pueden simplificar el proceso con un solo plano de control y controles de seguridad modulares. Solicita una consulta para saber cómo empezar.
Este informe de EMA analiza el panorama del cumplimiento normativo de datos y ofrece recomendaciones prácticas para garantizar este cumplimiento normativo.
Esta infografía presenta una estrategia simplificada para resolver los desafíos actuales de la conformidad normativa de los datos.
[En inglés] Aborda los requisitos en constante cambio con una plataforma componible que ayuda a las empresas a simplificar el cumplimiento normativo de los datos con controles de seguridad ampliables.
PhonePe usa Cloudflare para proteger a más de 33 millones de comerciantes y les ofrece una experiencia eficaz y de baja latencia a más de 400 millones de usuarios registrados.
Flo, la aplicación líder en salud femenina, utiliza las soluciones de Cloudflare para proteger los datos de los clientes.
[Solo en inglés] Cloudflare ayuda a Temple and Webster a sustituir las soluciones de rendimiento y seguridad heredadas, protege el acceso de los usuarios y agiliza la conformidad normativa.