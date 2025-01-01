Simplificación del cumplimiento normativo de los datos

Reduce hasta un 50 % el riesgo relacionado con el cumplimiento normativo y el costo total de propiedad
Con el crecimiento exponencial de los datos y la aceleración de la modernización digital, las organizaciones tienen dificultades para garantizar el cumplimiento normativo. Sin embargo, los responsables del cumplimiento normativo pueden simplificar el proceso con un solo plano de control y controles de seguridad modulares. Solicita una consulta para saber cómo empezar.

Documento técnico

Este informe de EMA analiza el panorama del cumplimiento normativo de datos y ofrece recomendaciones prácticas para garantizar este cumplimiento normativo.

The state of data security and regulatory compliance
Infografía

Esta infografía presenta una estrategia simplificada para resolver los desafíos actuales de la conformidad normativa de los datos.

RESUMEN DE SOLUCIONES

[En inglés] Aborda los requisitos en constante cambio con una plataforma componible que ayuda a las empresas a simplificar el cumplimiento normativo de los datos con controles de seguridad ampliables.

Descubre cómo las empresas líderes simplifican el cumplimiento normativo con Cloudflare

PhonePe usa Cloudflare para proteger a más de 33 millones de comerciantes y les ofrece una experiencia eficaz y de baja latencia a más de 400 millones de usuarios registrados.

Flo, la aplicación líder en salud femenina, utiliza las soluciones de Cloudflare para proteger los datos de los clientes.

[Solo en inglés] Cloudflare ayuda a Temple and Webster a sustituir las soluciones de rendimiento y seguridad heredadas, protege el acceso de los usuarios y agiliza la conformidad normativa.

Solicita una consulta para lograr:

  • Una reducción del 65 % de la probabilidad de fugas de datos
  • Una reducción del 24 % de las primas anuales de seguros cibernéticos
  • Una reducción del 59 % del tiempo dedicado a la gestión de sistemas/procesos

Te ayudamos

