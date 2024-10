¿Cómo funciona DNSSEC?

Registros del firmante de la delegación



DNSSEC dispone de un registro del firmante de la delegación (DS) para permitir la transferencia de confianza de una zona principal a una secundaria. Un operador de zona crea un algoritmo hash sobre el registro DNSKEY que contiene la KSK pública y se lo da a la zona principal para que lo publique como un registro DS.



Cada vez que se remite una resolución a una zona secundaria, la zona principal también brinda un registro DS. Este registro DS es la forma en que las resoluciones saben que la zona secundaria está habilitada para DNSSEC. Para comprobar la validez de la KSK pública de la zona secundaria, la resolución la guarda con un algoritmo hash y la compara con el registro DS de la zona principal. Si coinciden, la resolución puede suponer que nadie manipuló la KSK pública, lo que significa que puede confiar en todos los registros de la zona secundaria. Así es como se establece una cadena de confianza con las extensiones DNSSEC.



Ten en cuenta que cualquier cambio en la KSK también requiere un cambio en el registro DS de la zona principal. Cambiar el registro DS es un proceso de varios pasos que puede terminar dañando la zona si no se hace de forma correcta. Primero, se debe agregar el nuevo registro DS a la zona principal y, luego, esperar hasta que el TTL del registro DS original caduque para eliminarlo. Por este motivo es que resulta mucho más fácil cambiar las claves de firma de zonas que las claves de firma de claves.



Negación de existencia explícita



Si le pides al DNS la dirección IP de un dominio que no existe, te devuelve una respuesta vacía. No hay forma de que te diga de manera explícita: "lo siento, la zona que solicitaste no existe". Esto es un problema si quieres autentificar la respuesta, ya que no hay ningún mensaje para firmar. Para solucionarlo, DNSSEC agrega los tipos de registro NSEC y NSEC3. Los dos permiten una negación de existencia autenticada.



NSEC se ejecuta y devuelve el "próximo registro seguro". Por ejemplo, piensa en un servidor de nombres que define los registros AAAA para api, blog y www. Si solicitas un registro para almacenar, devolverá un registro NSEC que contiene www, lo que significa que no hay registros AAAA entre el almacén y www cuando los registros se ordenan alfabéticamente. Esto indica que el almacén no existe. Además, como el registro NSEC está firmado, puedes validar el RRSIG correspondiente como cualquier RRset.



Por desgracia, esta solución permite a cualquiera entrar en la zona y reunir todos los registros sin siquiera saber cuáles están buscando. Esto puede ser una amenaza potencial a la seguridad si el administrador de la zona creía que los contenidos de esta eran privados. Puedes leer más sobre este problema en DNSSEC: Complexities and Considerations (DNSSEC: Complejidades y consideraciones), así como también consultar la excepcional solución de Cloudflare en DNSSEC Done Right (DNSSEC: El método correcto).