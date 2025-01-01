Me interesa

Videos on demand con Cloudflare

Transmite videos de baja latencia sin tantos pasos de desarrollo que te hacen perder tiempo.

Cloudflare Stream te permite cargar, almacenar, codificar y difundir videos on demand sin necesidad de contar con un equipo de expertos en video.

LA DIFERENCIA DE CLOUDFLARE
Distribución de video optimizada a escala

Cloudflare Stream muestra de forma automática videos de baja latencia a la resolución ideal en distintas conexiones, dispositivos y plataformas.

API de video intuitiva para desarrolladores

Ofrece videos de manera rápida, fiable y coherente gracias al enrutamiento e inspección del tráfico de paso único a través de nuestra red global.

Precios transparentes en una sola plataforma

A diferencia de las CDN de video tradicionales, Stream se factura por minutos vistos y no por el total de bytes transferidos. Nunca pagues por el tráfico de entrada, los procesos o el tráfico de salida.

CÓMO FUNCIONA

Vídeos on demand que se basan en una plataforma y una red globales

Cloudflare Stream ofrece video on demand, con una amplia compatibilidad, en una única conectividad cloud:

  • Aloja y distribuye tus videos en una red global que abarca más de 330 ciudades de todo el mundo, y se encuentra a milisegundos del 95 % de los usuarios de Internet.
  • Stream gestiona automáticamente los códecs de video, los protocolos y mucho más.
  • Intégralo con cualquier reproductor de video compatible con HLS o DASH.
  • Supervisa los detalles del recuento de visitas y los patrones de visión para ayudar a orientar la estrategia de video.
PhonePe utiliza las soluciones de Cloudflare para mostrar videos sin errores

PhonePe quería mejorar la distribución de video independientemente de los tipos de dispositivos, ubicaciones y condiciones de red de los usuarios.

Utilizan Cloudflare Stream para mejorar toda su distribución de video. Ahora, sus clientes tienen experiencias multimedia rápidas y fiables que los alienta a volver.

"Antes podíamos elegir entre tres velocidades de bits, pero era una decisión puntual. Ahora, Stream cambia la velocidad dinámicamente y elimina las detenciones y la vibración, mejorando así la experiencia de nuestros clientes".

Aprende a configurar videos on demand con Cloudflare Stream

Leer documentación para desarrolladores
¿Por qué Cloudflare?

La conectividad cloud de Cloudflare simplifica y optimiza la distribución de video

Arquitectura modular

Responde a cualquier caso de uso con programabilidad completa de la API y registro, enrutamiento, almacenamiento en caché y descifrado personalizables según la ubicación.

Integración

Protege las experiencias de los usuarios con inspección de paso único y una red que está a 50 m/s del 95% de los internautas.

Información sobre amenazas

Bloquea más amenazas con seguridad integrada basada en el bloqueo de ~190 MM de amenazas diarias.

Interfaz unificada

Reduce la proliferación de herramientas y la fatiga por alertas uniendo todos los servicios de seguridad para usuarios remotos en una sola interfaz de usuario.

Empieza a utilizar hoy mismo el servicio de video on demand de Cloudflare

