Cloudflare Stream te permite cargar, almacenar, codificar y difundir videos on demand sin necesidad de contar con un equipo de expertos en video.
Cloudflare Stream muestra de forma automática videos de baja latencia a la resolución ideal en distintas conexiones, dispositivos y plataformas.
Ofrece videos de manera rápida, fiable y coherente gracias al enrutamiento e inspección del tráfico de paso único a través de nuestra red global.
A diferencia de las CDN de video tradicionales, Stream se factura por minutos vistos y no por el total de bytes transferidos. Nunca pagues por el tráfico de entrada, los procesos o el tráfico de salida.
Cloudflare Stream ofrece video on demand, con una amplia compatibilidad, en una única conectividad cloud:
PhonePe quería mejorar la distribución de video independientemente de los tipos de dispositivos, ubicaciones y condiciones de red de los usuarios.
Utilizan Cloudflare Stream para mejorar toda su distribución de video. Ahora, sus clientes tienen experiencias multimedia rápidas y fiables que los alienta a volver.
Responde a cualquier caso de uso con programabilidad completa de la API y registro, enrutamiento, almacenamiento en caché y descifrado personalizables según la ubicación.
Protege las experiencias de los usuarios con inspección de paso único y una red que está a 50 m/s del 95% de los internautas.
Bloquea más amenazas con seguridad integrada basada en el bloqueo de ~190 MM de amenazas diarias.
Reduce la proliferación de herramientas y la fatiga por alertas uniendo todos los servicios de seguridad para usuarios remotos en una sola interfaz de usuario.