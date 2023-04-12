Ciberseguridad en la Super Bowl: cómo proteger los momentos virales







La Super Bowl es donde nacen las leyendas del fútbol americano y donde las marcas ponen a prueba su valor. Es un escaparate de la competición más feroz y de la influencia de la publicidad. Seguimos este espectáculo para ver a los mejores talentos de la National Football League, principal campeonato profesional de fútbol americano en Estados Unidos, y los anuncios más taquilleros de las marcas, pero ¿qué ocurre entre bastidores? Como anunciantes, los equipos informáticos y los CIO se preparan para sus propias grandes jugadas, incluso se pueden establecer paralelismos con los entrenadores y los jugadores que elaboran estrategias para su rendimiento en el campo.

El año pasado, Cloudflare estuvo muy pendiente del partido y observó cómo marcas como Bud Light, Pringles y Coinbase disparaban el tráfico de sus sitios web. El código QR viral de Coinbase no pudo soportar la avalancha de tráfico y la página de destino colapsó, lo que puso de manifiesto que los anuncios de éxito pueden mostrar deficiencias tecnológicas. La infraestructura y las herramientas de seguridad adecuadas son cruciales para evitar fallos en el sitio web durante picos masivos de tráfico.

El periodo previo a un aumento de tráfico, ya sea por un anuncio de la Super Bowl o por el lanzamiento de un nuevo producto, presenta lecciones útiles para los profesionales de la seguridad, los responsables informáticos y sus equipos, los CIO y otros responsables técnicos. Incorpora las prácticas recomendadas en tu reunión previa al partido, y no te decepcionarás el día del evento. En palabras de Vince Lombardi: "Algunos haremos bien nuestro trabajo y otros no, pero a todos se nos juzgará por una cosa, el resultado".

¿Quieres grandes resultados para tu marca? Aquí tienes cuatro consejos para anticipar cualquier aumento de tráfico relacionado con el marketing.



First down : prepárate para convertirte en objetivo

Cuanto más destaque tu marca, mayor será la diana para las amenazas a la ciberseguridad. En momentos de alto riesgo como la Super Bowl, la seguridad es innegociable. Esto es especialmente cierto para las marcas nuevas que no están en el radar de los ciberdelincuentes. Adelántate identificando los posibles vectores de ataque e implementando las medidas de seguridad adecuadas.

Reúnete con tu equipo y plantea estas preguntas:

¿Estamos preparados para un ataque masivo de denegación de servicio distribuido (DDoS)?

¿Estamos preparados para implementar tácticas contra los ataques DDoS de rescate ?

¿Tiene nuestro firewall de aplicaciones web (WAF) las mejores prestaciones?

¿Estamos preparados para defendernos de los bots?

¿Estamos protegiendo la API de nuestra aplicación móvil?

Una adecuada inversión en seguridad puede marcar la diferencia entre la emoción del éxito publicitario y el suplicio de que una fuga de datos ocupe las portadas de los periódicos.



Second down : pónselo fácil a tus seguidores y espectadores

Para atraer audiencia durante la Super Bowl, es esencial que la experiencia sea lo más fácil y eficiente posible. Responde a los hábitos de visionado de los espectadores desde el sofá con contenidos optimizados para móviles y una URL memorable. Recientemente, incluso el código QR se ha colado en un anuncio de la Super Bowl. Es importante tener en cuenta cómo se vinculará tu anuncio con otros contenidos digitales y cómo se propagará de forma viral en las redes sociales, así que asegúrate de que sea fácil de compartir.

¿Recuerdas cómo el tuit de Oreo ganó a Internet durante el apagón de hace una década? La rápida reacción de Oreo durante el apagón de la Super Bowl es un ejemplo del poder del compromiso del cliente en tiempo real. Para aprovechar al máximo este momento tan importante, asegúrate de que tus equipos de redes sociales y atención al cliente cuentan con todo el personal necesario y están preparados para responder a cualquier pregunta o preocupación de los espectadores y seguidores.



Third down : prepárate para un pico de tráfico sin precedentes

Anticípate a las avalanchas de tráfico. Incluso las grandes empresas necesitan ayuda para gestionar la repentina afluencia de visitantes, por lo que las marcas más pequeñas pueden sentirse especialmente abrumadas por este desafío.

Es importante centrarse en simplificar para escalar. Empieza por asegurarte de que tu página de destino está preparada para ser el centro de atención. Algunas formas de hacerlo son: minimizar el peso de la página y optar por un sitio estático, rápido y fiable entregado a través de CDN, elegir un servicio de streaming que pueda soportar la avalancha y limitar el uso de contenido de terceros, ya que se puede convertir en un cuello de botella y ralentizar el rendimiento de la página. Y recuerda, gestionar una afluencia de seguidores puede requerir la creación de una sala de espera para espaciar las transacciones.

No todos los picos son iguales. Un aumento de tráfico legítimo puede parecer un ataque DDoS, por lo que es crucial disponer de análisis de comportamiento para distinguir el tráfico bueno del malo. Algunas marcas con un historial probado de protección de sus sistemas ya tendrán una base para el análisis basado en el comportamiento, pero la mayoría necesitará trabajar con un proveedor de tecnología que pueda ayudarles a diferenciar entre tus seguidores y enemigos.



Fourth down : planifica cada escenario

No pases por alto lo inesperado y prepárate para todo. La preparación para los picos de tráfico y las amenazas a la ciberseguridad es determinante, pero también es fundamental tener en cuenta cualquier problema imprevisto durante un evento importante.

Para proteger tu identidad en línea, planifica cuidadosamente el registro de tu dominio y configúralo correctamente. Contempla la posibilidad de utilizar un nombre de dominio único para tus iniciativas publicitarias, protegiendo a tus usuarios y clientes de las estafas de phishing. Además, asegúrate de estar atento a la usurpación de nombres de dominio con ligeras variaciones utilizando caracteres internacionales.

El entrenador Joe Gibbs afirmó una vez: "Un esfuerzo ganador comienza con la preparación". Prepárate como un campeón, implementa un sólido plan de contingencia y crea un equipo de respuesta preparado para afrontar cualquier desafío, y convierte tu campaña publicitaria en el caballo ganador.



Touchdown

Desde momentos legendarios en el campo hasta campañas publicitarias dignas de un salón de la fama, la Super Bowl es el lugar donde nacen las leyendas y las marcas demuestran su valor. Desde la protección contra las amenazas a la ciberseguridad hasta la gestión del aumento del tráfico y el análisis de los datos posteriores al partido, el equipo de informática, los profesionales de la seguridad y el CIO son los profesionales más valiosos para garantizar el éxito de una campaña publicitaria. La clave del éxito es elaborar un plan sólido y reunir un equipo especializado. Al igual que los jugadores en el campo, las empresas deben presentar su mejor juego para afrontar los desafíos y ofrecer un rendimiento que les conduzca al éxito.

Este artículo forma parte de un conjunto de publicaciones sobre las últimas tendencias y temas que afectan a los responsables de la toma de decisiones sobre tecnología en la actualidad.

Este artículo se publicó originalmente en Security Boulevard